 Verstappen gana en Catar y reduce la diferencia con Norris
Deportes

Max Verstappen gana en Catar y reduce la diferencia con Lando Norris

La victoria de Verstappen en Catar redujo a 12 puntos la ventaja de Norris y dejó el Mundial abierto. La definición será en Abu Dabi, con Piastri aún en la pelea por el título.

Max Verstappen celebra su triunfo en el GP de Catar - Red Bull Racing
Max Verstappen celebra su triunfo en el GP de Catar / FOTO: Red Bull Racing

El Gran Premio de Catar ofreció por fin la dosis de emoción que tantos aficionados venían esperando tras varias carreras sin grandes sobresaltos. En un fin de semana marcado por estrategias inciertas y fuertes presiones por el campeonato, Max Verstappen capitalizó al máximo los errores de McLaren para llevarse un triunfo clave que reaviva la lucha por el título. El neerlandés, que venía necesitado de un golpe de autoridad, lo consiguió en el momento justo para mantener vivo su sueño de coronarse nuevamente campeón del mundo. Ahora, la definición se trasladará a Abu Dabi, donde el domingo 7 de diciembre se conocerá el nombre del nuevo monarca de la Fórmula 1.

La carrera cambió radicalmente tras la séptima vuelta, cuando el incidente entre Pierre Gasly y Nico Hülkenberg provocó un ingreso masivo a pits. Mientras la mayoría de equipos cumplía con la primera parada obligatoria, McLaren sorprendió dejando a sus dos pilotos en pista, una decisión que pronto demostraría ser contraproducente. Verstappen, que ya había superado con contundencia a Lando Norris en la largada y se encontraba a la caza de Oscar Piastri, aprovechó la mala estrategia de sus rivales directos para situarse en una posición inmejorable que no soltó hasta ver la bandera a cuadros.

Verstappen en busca del pentacampeonato

El triunfo del piloto de Red Bull reconfiguró por completo el campeonato. Con 396 puntos, Verstappen quedó a solo 12 del líder Lando Norris, quien finalizó cuarto tras una carrera exigente desde el punto de vista táctico. Piastri, en tanto, sumó un valioso segundo puesto que lo mantiene en la conversación, aunque ahora a 16 unidades de la cima. La grata sorpresa del día fue Carlos Sainz, que llevó a su Williams al tercer escalón del podio, mientras que el joven Kimi Antonelli volvió a demostrar personalidad al cerrar un sólido quinto puesto.

En el resto del pelotón también hubo historias destacadas. Fernando Alonso escaló hasta el séptimo lugar tras beneficiarse de los problemas de Isack Hadjar en los giros finales, mientras que Franco Colapinto protagonizó una notable remontada desde el pit lane para finalizar decimocuarto. Con este panorama, el campeonato llega al desenlace más ajustado de los últimos años: Norris 408, Verstappen 396, Piastri 392. Tres candidatos, una última batalla y una sola corona en juego. Abu Dabi espera, con el Mundial completamente encendido.

Emisoras  Escúchanos