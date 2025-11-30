 Real Madrid recupera jugadores para su visita al Girona
Deportes

Real Madrid recupera jugadores para su visita al Girona

Rüdiger, Militao, Courtois y Mastantuono recibieron el alta médica y podrían tener minutos en el partido de este domingo ante el Girona.

Franco Mastantuono debutó este martes 19 de agosto con el Real Madrid
Franco Mastantuono debutó este martes 19 de agosto con el Real Madrid / FOTO: EFE

El Real Madrid encara su visita a Montilivi con un alivio importante en plena crisis defensiva: la recuperación de Éder Militao y Antonio Rüdiger. Ambos centrales, que regresan a tiempo para enfrentar al Girona este domingo, permiten a Xabi Alonso recomponer el eje de la zaga tras un mes marcado por lesiones constantes. La ausencia de Dean Huijsen y David Alaba, todavía en proceso de recuperación, se suma a la baja de Raúl Asencio por gastroenteritis, generando un escenario complejo que el retorno de dos pilares defensivos ayuda a mitigar.

Noviembre ha sido particularmente complicado para el conjunto merengue en materia física. A las ya mencionadas bajas en defensa se agrega la de Dani Carvajal, completando un panorama que obligó al entrenador a reorganizar piezas y gestionar con cuidado los minutos de sus jugadores. El encuentro ante el Girona, un rival que se ha mostrado competitivo y sólido en su estadio, exigía refuerzos inmediatos, razón por la cual la presencia de Militao y Rüdiger adquiere un valor determinante.

Real Madrid empieza a sumar efectivos

En medio de estas dificultades, también llegan buenas noticias desde la portería. Thibaut Courtois vuelve a una convocatoria después de superar un proceso vírico que le impidió participar en el duelo de Champions frente al Olympiacos. Además, Sergio Mestre ingresa como tercer guardameta en lugar de Fran González, completando una reestructuración puntual en la lista de metas. La plantilla no solo recupera experiencia y jerarquía, sino también profundidad en un tramo crítico del calendario.

El regreso de Franco Mastantuono, ya restablecido de la pubalgia, añade frescura al ataque y amplía las alternativas de Alonso. Junto a él, y con la defensa reforzada por Militao y Rüdiger, el técnico podrá encarar el compromiso con un bloque más equilibrado. Con figuras como Vinícius, Bellingham, Rodrygo y Mbappé disponibles en ataque, el Real Madrid buscará sobreponerse a las adversidades y mantener su pulso en LaLiga, confiando en que esta oleada de recuperaciones sea el punto de inflexión hacia una mayor estabilidad en las próximas semanas.

Real Madrid confirma que Franco Mastantuono sufre una pubalgia - Agencia EFE

