¿Es oficial el título de campeón de conferencia de Messi?

Inter Miami CF hizo historia este fin de semana al aplastar 5-1 al New York City FC y consagrarse campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). La victoria tuvo un rendimiento sobresaliente, con un hat-trick de Tadeo Allende y goles de Mateo Silvetti y Telasco Segovia, además de las asistencias destacadas de Lionel Messi y Jordi Alba. Sin embargo, surge una pregunta relevante: ¿este trofeo cuenta oficialmente como un nuevo título mayor para Messi?
Según los registros de organismos federativos como la FIFA, la respuesta es no. El trofeo de campeón de conferencia es un logro interno de la MLS y del fútbol estadounidense. Representa un reconocimiento a la mejor actuación en la fase de playoffs de la conferencia, pero no se suma a los títulos oficiales de Messi a nivel internacional ni se considera un campeonato de liga reconocido mundialmente.
Título da boleto a la MLS Cup
Este título funciona principalmente como un boleto hacia la disputa de la MLS Cup, el trofeo que sí se reconoce a nivel global. La MLS Cup, conocida como el Philip F. Anschutz Trophy, es el único campeonato de playoffs que se añade a los libros oficiales de campeones de liga, y es el que otorgaría un nuevo título mayor a Messi en caso de que Inter Miami lo conquiste.
Aun así, la conquista de la Conferencia Este no deja de ser un logro significativo. Marca un hito histórico para Inter Miami CF y demuestra la influencia de Messi en la MLS, elevando al equipo como contendiente serio para la MLS Cup. La victoria frente al New York City FC sirve como un recordatorio de que, aunque no es oficial en términos de títulos mayores, el impacto de Messi en Estados Unidos ya se siente y se celebra.