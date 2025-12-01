 Agreden a jugadores del Niza de Francia por malos resultados
Deportes

Agreden a jugadores del Niza, de Francia, por malos resultados

Una protesta de ultras del Niza tras la derrota ante el Lorient derivó en violencia: Jérémie Boga y Terem Moffi fueron agredidos, resultaron lesionados y han decidido emprender acciones legales.

Compartir:
Agreden a jugadores del Niza, de Francia, por malos resultados - OGC Nice
Agreden a jugadores del Niza, de Francia, por malos resultados / FOTO: OGC Nice

La crisis deportiva e institucional que atraviesa el Niza ha alcanzado un nivel alarmante. Con seis derrotas consecutivas entre todas las competiciones y una afición profundamente frustrada, el club parece haber perdido el rumbo bajo la gestión de INEOS. Lo que comenzó como una temporada con aspiraciones europeas se ha convertido en un escenario de tensión permanente, donde cada partido añade una capa más de descontento entre seguidores y jugadores.

Tras la derrota por 3-1 ante el Lorient, el regreso del equipo prometía ser incómodo, pero nadie imaginó que desembocaría en un episodio tan grave. Un grupo de aficionados radicales se presentó en la ciudad deportiva con la intención de manifestar su indignación. Lo que debía ser una protesta terminó desbordándose hasta convertirse en un acto violento. Según informó L’Équipe, dos futbolistas —Jérémie Boga y Terem Moffi— fueron agredidos durante el altercado, lo que obligó a ambos a causar baja por las lesiones sufridas.

El Niza se pronuncia

La situación no quedó ahí. De acuerdo con RMC Sport, los jugadores atacados han decidido emprender acciones legales, un gesto que evidencia la gravedad del ambiente que se vive en torno al club. Incluso Fabrice Bocquet, director deportivo, se vio envuelto en el caos y tampoco salió ileso del episodio. Mientras tanto, el presidente del Niza optó por regresar de Lorient en un avión privado, evitando así el tenso ambiente que experimentó la plantilla.

El panorama para el próximo compromiso frente al Angers en el Allianz Riviera no es alentador. Todo apunta a que el clima será sofocante, marcado por una afición que se siente traicionada y una plantilla golpeada emocional y físicamente. La brecha entre el club y su hinchada parece más amplia que nunca, y la reconciliación se vislumbra complicada en un Niza que vive uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos