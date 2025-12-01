Show de pirotecnia provocó la suspensión de un partido

Un nuevo episodio de violencia y mala conducta en las tribunas volvió a empañar al futbol europeo. Lo que prometía ser un atractivo encuentro entre Ajax y Groningen, correspondiente a la fecha 14 de la liga neerlandesa, terminó en una noche caótica que obligó a la suspensión definitiva del partido en el Johan Cruyff Arena.
El clima de tensión se desató apenas a los cinco minutos del primer tiempo, cuando una densa humareda y múltiples bengalas encendidas en el Fondo Sur obligaron al árbitro Bas Nijhuis a detener las acciones para proteger a jugadores y espectadores.
Tras una interrupción de cerca de 45 minutos, el juego se reanudó de forma tentativa. Sin embargo, la irrupción de nuevos fuegos artificiales—arrojados desde el mismo sector—llevó a una segunda pausa que, esta vez, culminó en la cancelación del encuentro.
Homenaje a un hincha fallecido
Según las autoridades, un grupo de seguidores del Ajax organizó el despliegue pirotécnico como homenaje a un hincha fallecido, pero la magnitud del acto se volvió incontrolable y peligrosamente cercana a las gradas.
El Ajax expresó su repudio mediante un comunicado en redes sociales, calificando lo ocurrido como "absolutamente escandaloso" y ofreciendo disculpas al público.
La institución recordó que se habían implementado controles estrictos, incluyendo cacheos específicos y el uso de perros detectores de pirotecnia, sin éxito para evitar el contrabando de bengalas. Además, anunció que revisará las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables.
La federación neerlandesa respaldó la suspensión y remarcó que no existían garantías mínimas para continuar el juego. También reiteró las sanciones vigentes: quienes enciendan fuegos artificiales se exponen a multas de 450 euros y prohibiciones de ingreso de hasta 60 meses. En medio del caos, las autoridades lamentaron el perjuicio para los "verdaderos aficionados", aquellos que solo desean apoyar a su equipo sin poner en riesgo a nadie.