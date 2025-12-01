 Previa Barcelona vs. Atlético de Madrid - Jornada 15 LaLiga
Deportes

El Barcelona defiende su liderato ante un Atlético en forma

El martes se juega un duelo crucial: Barcelona recibe a un Atlético desatado en un encuentro que pondrá a prueba el liderato azulgrana y la reacción rojiblanca.

Compartir:
Saludo entre Diego Simeone y Hansi Flick - EFE
Saludo entre Diego Simeone y Hansi Flick / FOTO: Agencia EFE

El Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizan este martes uno de los duelos más esperados de LaLiga, un enfrentamiento que llega con ambos equipos en un momento de forma notable. El conjunto azulgrana, que se ha erigido como líder en solitario, afronta el encuentro con la presión de demostrar que puede competir en citas de máxima exigencia, después de haber caído ante PSG, Real Madrid y Chelsea. Al frente tendrá a un Atlético lanzado, que ha reducido de ocho puntos a prácticamente nada su distancia con la cima en apenas tres semanas, apoyado en una racha que lo ha devuelto al primer plano competitivo.

En el entorno barcelonista, la preocupación convive con la esperanza. A pesar de las bajas y de un juego aún lejos del nivel mostrado la temporada pasada, el equipo de Hansi Flick se ha hecho fuerte en casa: siete partidos, siete victorias y un registro goleador sólido. La vuelta de Pedri apunta a ser un factor clave, así como el regreso al mejor nivel de Raphinha, quien viene de firmar un partido decisivo ante el Alavés. La duda principal en la alineación recae en Eric García, tocado tras el último compromiso, mientras que Araujo, Fermín y Gavi seguirán fuera.

Saltarán chispas entre Barcelona y Atlético de Madrid

Del lado rojiblanco, la reconexión con su mejor versión ha sido evidente. El Atlético suma seis triunfos consecutivos en Liga y solo una derrota en sus últimos catorce partidos, una muestra del impulso que ha recuperado el equipo de Simeone. Aunque su desempeño como visitante había generado dudas, dos victorias recientes sin encajar goles han calmado las aguas. Su técnico, que solo ha ganado una vez como visitante ante el Barça —y nunca en el Camp Nou—, confía en un once muy reconocible, con Oblak ya recuperado, una defensa apuntalada por Le Normand, Giménez y Hancko, y un ataque en el que Julián Álvarez toma protagonismo.

La incógnita final del Atlético pasa por su acompañante en la delantera o por la estructura defensiva, según el plan que elija Simeone. Sorloth, verdugo recurrente del Barcelona, compite por un puesto con Griezmann, mientras que la opción de fortalecer la zaga con Lenglet también está sobre la mesa. Con antecedentes recientes de duelos vibrantes —goleadas, remontadas y desenlaces agónicos—, el choque promete espectáculo y puede marcar el pulso de la lucha por el título en un campeonato que apenas empieza a definir sus verdaderos contendientes.

Foto embed
Previa-Barcelona-Atletico-de-Madrid-laliga-abril-2023-1-1024x683-1.jpg -

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos