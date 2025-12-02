 Confirman dura baja en Alajuelense para la final ante Xelajú
Deportes

Confirman dura baja en Alajuelense para la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú

Alajuelense queda sin una de sus figuras para la final contra Xelajú.

Partido entre Alajuelense vs. Xelajú MC - Xelajú MC
Partido entre Alajuelense vs. Xelajú MC / FOTO: Xelajú MC

La Liga Deportiva Alajuelense arribó el lunes a Guatemala para preparar el juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú MC. Lo que inicialmente parecía una señal positiva terminó confirmando un escenario menos alentador: Washington Ortega viajó con la delegación, pero aún no está en condiciones de volver al arco manudo.

El portero uruguayo, una de las figuras más influyentes en el sistema del técnico Óscar Ramírez, arrastra un desgarro muscular que ya lo dejó fuera del primer duelo ante Xelajú en el Morera Soto y también del choque liguero frente a Cartaginés. Su presencia en el avión despertó esperanza entre los aficionados, aunque el parte médico mantuvo siempre la cautela.

Días antes del viaje, el cuerpo médico de la Liga había explicado que la evolución del guardameta se evaluaría "día a día", sin descartar una recuperación acelerada. Aun así, el panorama cambió tras el arribo al territorio guatemalteco.

La decisión final: Ortega no va

En la primera práctica realizada en Guatemala se despejaron las dudas. Ortega no trabajó junto al resto del equipo, se limitó a ejercicios individuales y no consiguió completar ninguna de las cargas propias de un arquero que se prepara para una final internacional.

De acuerdo con información divulgada por el programa Teléfono Rojo, el uruguayo podría aparecer entre los suplentes únicamente para acompañar al grupo desde el banquillo, pero no tendrá participación. El responsable de custodiar el arco será nuevamente Bayron Mora, el joven formado en las divisiones menores, quien ya respondió en el juego de ida.

Según el reporte del programa dirigido por Josué Quesada, Ortega no será considerado para regresar a la competencia sino hasta las semifinales de los próximos compromisos internacionales.

Un golpe previo a un duelo decisivo

La Liga enfrentará este miércoles una noche determinante en el estadio Cementos Progreso, donde se definirá al campeón de la región tras el empate 1-1 en Costa Rica. La ausencia del portero titular supone un desafío adicional para los rojinegros, que deberán confiar en la madurez de Mora para sostener al equipo en un ambiente exigente.

Mientras tanto, Ortega continuará su proceso de recuperación con la esperanza de volver pronto a defender la portería manuda. La responsabilidad, al menos por ahora, recae plenamente en el joven arquero que vivirá la prueba más exigente de su carrera.

