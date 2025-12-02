Barcelona sufre dos bajas de peso para enfrentar al Atlético

El FC Barcelona afrontará este martes un duelo crucial de LaLiga ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou con dos ausencias importantes. El club confirmó que Frenkie de Jong no podrá participar debido a un cuadro febril, mientras que Ronald Araújo tampoco estará disponible por motivos personales.
En un comunicado oficial, la institución azulgrana informó que De Jong presenta "fiebre", lo que lo deja descartado para el encuentro ante el conjunto rojiblanco. El neerlandés ya había quedado fuera del triunfo del sábado frente al Alavés (3-1) por un asunto familiar y ahora continúa sin poder sumarse al plantel.
Araújo pide una pausa y Flick pide respeto
El técnico Hansi Flick, por su parte, explicó el lunes que Ronald Araújo no formará parte de la convocatoria debido a una "situación privada". El central uruguayo fue expulsado en la derrota por 3-0 ante el Chelsea en la Champions League y, según medios españoles, habría solicitado un tiempo para atender su salud mental.
Ronald no está listo en este momento", declaró Flick en conferencia de prensa. "Es una situación privada. No quiero decir más. Les pido que respeten eso", agregó el entrenador alemán, evitando profundizar en el tema.
Araújo tampoco participó en el duelo liguero ante el Alavés, entonces por un malestar estomacal, mientras que De Jong también se ausentó por un tema familiar.
Más bajas y un duelo clave en la tabla
Las ausencias de ambos se suman a la lista de jugadores que no estarán disponibles para el Barcelona: Fermín López continúa recuperándose de una lesión, mientras Marc-André ter Stegen y Gavi siguen de baja por problemas de mayor duración.
El Barça llega al compromiso como líder de LaLiga con 34 puntos, tres por encima del Atlético de Madrid, que marcha cuarto. El enfrentamiento en el Camp Nou podría marcar un punto de inflexión en la pelea por los primeros lugares, aunque los azulgranas deberán afrontarlo con una plantilla mermada.