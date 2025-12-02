 Barcelona sufre dos bajas de peso para enfrentar al Atlético
Deportes

Barcelona sufre dos bajas de peso para enfrentar al Atlético

El Barça llega al compromiso como líder de la liga española con 34 puntos, tres por encima del Atlético de Madrid.

Compartir:
Celebración del FC Barcelona ante el Celta de Vigo - EFE
Celebración del FC Barcelona ante el Celta de Vigo / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona afrontará este martes un duelo crucial de LaLiga ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou con dos ausencias importantes. El club confirmó que Frenkie de Jong no podrá participar debido a un cuadro febril, mientras que Ronald Araújo tampoco estará disponible por motivos personales.

En un comunicado oficial, la institución azulgrana informó que De Jong presenta "fiebre", lo que lo deja descartado para el encuentro ante el conjunto rojiblanco. El neerlandés ya había quedado fuera del triunfo del sábado frente al Alavés (3-1) por un asunto familiar y ahora continúa sin poder sumarse al plantel.

Araújo pide una pausa y Flick pide respeto

El técnico Hansi Flick, por su parte, explicó el lunes que Ronald Araújo no formará parte de la convocatoria debido a una "situación privada". El central uruguayo fue expulsado en la derrota por 3-0 ante el Chelsea en la Champions League y, según medios españoles, habría solicitado un tiempo para atender su salud mental.

Ronald no está listo en este momento", declaró Flick en conferencia de prensa. "Es una situación privada. No quiero decir más. Les pido que respeten eso", agregó el entrenador alemán, evitando profundizar en el tema.

Araújo tampoco participó en el duelo liguero ante el Alavés, entonces por un malestar estomacal, mientras que De Jong también se ausentó por un tema familiar.

Preocupación en el Barcelona por la situación anímica de Ronald Araujo

Araujo atraviesa un momento anímico delicado y ha solicitado tiempo para estabilizarse. El Barcelona se reunió con sus agentes y activó un plan de apoyo mientras el jugador queda fuera de la dinámica del equipo.

Más bajas y un duelo clave en la tabla

Las ausencias de ambos se suman a la lista de jugadores que no estarán disponibles para el Barcelona: Fermín López continúa recuperándose de una lesión, mientras Marc-André ter Stegen y Gavi siguen de baja por problemas de mayor duración.

El Barça llega al compromiso como líder de LaLiga con 34 puntos, tres por encima del Atlético de Madrid, que marcha cuarto. El enfrentamiento en el Camp Nou podría marcar un punto de inflexión en la pelea por los primeros lugares, aunque los azulgranas deberán afrontarlo con una plantilla mermada.

En Portada

Anuncian cierres por trabajos en paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Anuncian cierres por trabajos en paso a desnivel de la calzada Roosevelt

08:02 AM, Dic 02
Sopegno: Cada vez que el club me necesitó, di la carat
Deportes

Sopegno: "Cada vez que el club me necesitó, di la cara"

07:30 AM, Dic 02
CIDH urge a Guatemala a reformas legales por preocupación en eleccionest
Nacionales

CIDH urge a Guatemala a reformas legales por preocupación en elecciones

07:13 AM, Dic 02
Expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, liberado tras indulto de Trumpt
Internacionales

Expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, liberado tras indulto de Trump

07:39 AM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos