 Captan al técnico de Racing fumando en pleno partido
Deportes

VIDEO. Captan al técnico de Racing de Avellaneda fumando en pleno partido

Fumar durante un partido está estrictamente prohibido y la acción del técnico de Racing, captado encendiendo un cigarrillo en el banco, podría costarle una dura sanción disciplinaria.

Compartir:
Gustavo Costas, técnico de Racing - Racing Club
Gustavo Costas, técnico de Racing / FOTO: Racing Club

Gustavo Costas vivió una noche llena de tensión durante el dramático duelo entre Racing y Tigre, un partido que terminó definiéndose por penales y que otorgó a la Academia el pase a las semifinales del Torneo de Clausura transandino. La presión del momento, sumada a la incertidumbre propia de una instancia tan decisiva, llevó al entrenador a experimentar un nivel de estrés que quedó expuesto ante las cámaras y el público.

En medio del nerviosismo que invadía el banquillo, Costas recurrió a un gesto inesperado y prohibido: encender un cigarrillo. Aunque fumar en las bancas fue una práctica permitida en décadas pasadas, las normas actuales de la AFA —al igual que las de la mayoría de federaciones deportivas del mundo— lo prohíben expresamente, tanto por razones de salud como por el mal ejemplo que puede transmitir a los espectadores, especialmente a los más jóvenes.

El técnico de Racing se expone a una sanción

La escena no tardó en volverse viral. Se observó al técnico escondiéndose en una esquina del banquillo mientras miembros de su cuerpo técnico intentaban cubrirlo para evitar que la acción quedara expuesta. Sin embargo, la maniobra no fue suficiente para impedir que las cámaras captaran el momento en que el estratega intentaba calmar sus nervios de la forma menos permitida en un recinto deportivo.

Este episodio podría traer consecuencias para Costas, quien probablemente será citado por el tribunal disciplinario correspondiente para explicar su conducta. Las sanciones por fumar dentro del campo de juego suelen incluir multas económicas y, en casos de reincidencia, medidas más severas que pueden ir desde suspensiones hasta otras penalizaciones más estrictas. Mientras Racing celebra su clasificación, el entrenador deberá enfrentar ahora un capítulo administrativo que él mismo desató en medio de la tensión del partido.

Foto embed
Gustavo Costas, técnico de Racing - Racing Club

En Portada

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025t
Nacionales

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025

11:07 AM, Dic 02
Municipalidad de Quetzaltenango revela el proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposecot
Deportes

Municipalidad de Quetzaltenango revela el proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposeco

10:32 AM, Dic 02
Impulsa el cambio: Cómo celebrar la quema del diablo sin dañar el medio ambientet
Nacionales

Impulsa el cambio: Cómo celebrar la quema del diablo sin dañar el medio ambiente

10:09 AM, Dic 02
Controversia por imágenes filtradas de Sean Diddy Combs en la cárcelt
Farándula

Controversia por imágenes filtradas de Sean Diddy Combs en la cárcel

08:38 AM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos