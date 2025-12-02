Captan al técnico de Racing fumando en pleno partido

Gustavo Costas vivió una noche llena de tensión durante el dramático duelo entre Racing y Tigre, un partido que terminó definiéndose por penales y que otorgó a la Academia el pase a las semifinales del Torneo de Clausura transandino. La presión del momento, sumada a la incertidumbre propia de una instancia tan decisiva, llevó al entrenador a experimentar un nivel de estrés que quedó expuesto ante las cámaras y el público.
En medio del nerviosismo que invadía el banquillo, Costas recurrió a un gesto inesperado y prohibido: encender un cigarrillo. Aunque fumar en las bancas fue una práctica permitida en décadas pasadas, las normas actuales de la AFA —al igual que las de la mayoría de federaciones deportivas del mundo— lo prohíben expresamente, tanto por razones de salud como por el mal ejemplo que puede transmitir a los espectadores, especialmente a los más jóvenes.
El técnico de Racing se expone a una sanción
La escena no tardó en volverse viral. Se observó al técnico escondiéndose en una esquina del banquillo mientras miembros de su cuerpo técnico intentaban cubrirlo para evitar que la acción quedara expuesta. Sin embargo, la maniobra no fue suficiente para impedir que las cámaras captaran el momento en que el estratega intentaba calmar sus nervios de la forma menos permitida en un recinto deportivo.
Este episodio podría traer consecuencias para Costas, quien probablemente será citado por el tribunal disciplinario correspondiente para explicar su conducta. Las sanciones por fumar dentro del campo de juego suelen incluir multas económicas y, en casos de reincidencia, medidas más severas que pueden ir desde suspensiones hasta otras penalizaciones más estrictas. Mientras Racing celebra su clasificación, el entrenador deberá enfrentar ahora un capítulo administrativo que él mismo desató en medio de la tensión del partido.