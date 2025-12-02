Remodelació del Doroteo Guamuch Flores queda a medias

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) enfrentó este martes un intenso cuestionamiento en el Congreso de la República, luego de ser citada por la bancada VOS para explicar el estancado proyecto de remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores. La obra, adjudicada a la empresa Constructora Bremar, debía concluir el 6 de diciembre; sin embargo, el avance real dista mucho de lo establecido en el contrato.
Durante la citación, el presidente del comité ejecutivo de CDAG, Dennis Alonzo, confirmó que la empresa no cumplió con los tiempos estipulados y anunció que la institución rescinde el contrato con Bremar. "El contrato vence esta semana y los trabajos no están terminados", señaló Alonzo, quien además adelantó que se ejecutará la fianza como consecuencia del incumplimiento.
Retiran maquinaria del estadio Doroteo Guamuch Flores
A esta situación se suma un hecho que generó aún más dudas entre los diputados: el retiro de maquinaria y equipo por parte de la constructora. El subgerente de Infraestructura de CDAG, Óscar Barrios, explicó que, pese al incumplimiento, Bremar ya inició el retiro de sus herramientas del recinto deportivo. Según el funcionario, la empresa presentó una solicitud de prórroga para finalizar la obra, la cual fue evaluada y finalmente rechazada por la Confederación.
Con la negativa de ampliar el plazo, la CDAG dio por terminado el contrato y confirmó que la empresa no continuará en el proyecto. El cierre del convenio ocurre a tan solo un día del cambio de autoridades dentro de la institución, previsto para este 7 de diciembre.
La Confederación anticipó que analizará los pasos a seguir para reactivar la remodelación del principal estadio del país, aunque no detalló si se lanzará una nueva licitación o si se buscará una solución inmediata para evitar más retrasos en la infraestructura deportiva nacional.