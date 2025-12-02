Tras una reunión virtual sostenida este martes, las autoridades de la Liga Nacional y los representantes de los clubes acordaron las nuevas fechas y horarios para los partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Este encuentro se realizó con el fin de ajustar el calendario oficial, tomando en cuenta los compromisos internacionales que afectan directamente la programación de la fase final.
La necesidad de reagendar surgió debido a la participación de Xelajú MC en la final de la Copa Centroamericana 2025, un duelo que coincidía con el inicio previsto de los cuartos de final, originalmente programados para este miércoles 3 de diciembre. Para evitar empalmes y garantizar el adecuado desarrollo de ambas competencias, se decidió trasladar el arranque de la liguilla para este fin de semana, permitiendo así que el club altense cumpla con su compromiso internacional sin perjudicar el orden del torneo local.
Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025
|Partido
|Fecha y horario
|Municipal vs. Mictlán
|IDA: 6/12 - Estadio La Asunción (15:00 horas) VUELTA: 10/12 - Estadio El Trébol (20:00 horas)
|Mixco vs. Achuapa
|IDA: 7/12 - Estadio Winston Pineda (15:00 horas) VUELTA: 11/12 - Estadio Santo Domingo (15:00 horas)
|Antigua GFC vs. Xelajú MC
|IDA: 8/12 - Estadio Mario Camposeco (20:00 horas) VUELTA: 11/12 - Estadio Pensativo (20:00 horas)
|Aurora FC vs. Malacateco
|IDA: 6/12 - Estadio Santa Lucía (19:00 horas) VUELTA: 10/12 - Estadio Guillermo Slowing (14:00 horas)