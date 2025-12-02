FIFA revolucionará el VAR para el Mundial 2026

La FIFA planea otorgar al VAR la capacidad de revisar los saques de esquina y las segundas tarjetas amarillas durante la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según informó el diario británico The Times.
La medida se implementará a modo de prueba con el objetivo de reducir errores arbitrales en jugadas clave y garantizar que los resultados de los partidos reflejen con mayor precisión el desempeño de los equipos. En este sentido, el videoarbitraje podrá intervenir si los colegiados del campo cometen errores en la determinación de saques de esquina o al mostrar una segunda tarjeta amarilla que pueda derivar en una expulsión incorrecta.
Este tipo de pruebas no es nuevo en torneos FIFA. El organismo ya utilizó el VAR en varios eventos desde 2017 antes de que su uso fuera aprobado oficialmente por la International Football Association Board (IFAB), la institución encargada de regular las normas del fútbol. A finales de octubre, la IFAB anunció que propondrá que el VAR pueda intervenir específicamente ante segundas tarjetas amarillas mostradas de forma incorrecta.
La propuesta se discutió durante una reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), y se presentará formalmente en la reunión anual de la IFAB, prevista para el 20 de enero de 2026 en Londres.
La atención médica dentro del campo
Por otra parte, la FIFA aprovechará la Copa Árabe, que arranca esta semana en Catar, para probar otra norma relacionada con la atención médica. Bajo la nueva regla, cualquier jugador que reciba atención por lesión deberá abandonar el campo durante dos minutos, salvo que el causante de la falta haya recibido tarjeta amarilla o roja. La medida busca reducir pérdidas de tiempo y evitar que los equipos usen estas interrupciones para recibir instrucciones tácticas del entrenador.
Con estas modificaciones, la FIFA busca que la tecnología y las reglas complementarias hagan el juego más justo y fluido, anticipando un Mundial 2026 donde el arbitraje tenga mayor precisión y consistencia en decisiones determinantes.