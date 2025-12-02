 FIFA revolucionará el VAR para el Mundial 2026
Deportes

FIFA revolucionará el VAR para el Mundial 2026

FIFA planea ampliar funciones del VAR para la Copa del Mundo 2026.

Compartir:
La medida se implementará a modo de prueba., FIFA.
La medida se implementará a modo de prueba. / FOTO: FIFA.

La FIFA planea otorgar al VAR la capacidad de revisar los saques de esquina y las segundas tarjetas amarillas durante la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según informó el diario británico The Times.

La medida se implementará a modo de prueba con el objetivo de reducir errores arbitrales en jugadas clave y garantizar que los resultados de los partidos reflejen con mayor precisión el desempeño de los equipos. En este sentido, el videoarbitraje podrá intervenir si los colegiados del campo cometen errores en la determinación de saques de esquina o al mostrar una segunda tarjeta amarilla que pueda derivar en una expulsión incorrecta.

Este tipo de pruebas no es nuevo en torneos FIFA. El organismo ya utilizó el VAR en varios eventos desde 2017 antes de que su uso fuera aprobado oficialmente por la International Football Association Board (IFAB), la institución encargada de regular las normas del fútbol. A finales de octubre, la IFAB anunció que propondrá que el VAR pueda intervenir específicamente ante segundas tarjetas amarillas mostradas de forma incorrecta.

La propuesta se discutió durante una reunión virtual de los Comités Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), y se presentará formalmente en la reunión anual de la IFAB, prevista para el 20 de enero de 2026 en Londres.

La atención médica dentro del campo 

Por otra parte, la FIFA aprovechará la Copa Árabe, que arranca esta semana en Catar, para probar otra norma relacionada con la atención médica. Bajo la nueva regla, cualquier jugador que reciba atención por lesión deberá abandonar el campo durante dos minutos, salvo que el causante de la falta haya recibido tarjeta amarilla o roja. La medida busca reducir pérdidas de tiempo y evitar que los equipos usen estas interrupciones para recibir instrucciones tácticas del entrenador.

Con estas modificaciones, la FIFA busca que la tecnología y las reglas complementarias hagan el juego más justo y fluido, anticipando un Mundial 2026 donde el arbitraje tenga mayor precisión y consistencia en decisiones determinantes.

En Portada

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025t
Nacionales

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025

11:07 AM, Dic 02
Municipalidad de Quetzaltenango revela el proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposecot
Deportes

Municipalidad de Quetzaltenango revela el proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposeco

10:32 AM, Dic 02
Impulsa el cambio: Cómo celebrar la quema del diablo sin dañar el medio ambientet
Nacionales

Impulsa el cambio: Cómo celebrar la quema del diablo sin dañar el medio ambiente

10:09 AM, Dic 02
Controversia por imágenes filtradas de Sean Diddy Combs en la cárcelt
Farándula

Controversia por imágenes filtradas de Sean Diddy Combs en la cárcel

08:38 AM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos