 Resultado Barcelona-Atlético de Madrid - Jornada 19 LaLiga
Deportes

Barcelona logra un triunfo clave ante el Atlético de Madrid

El Barça remontó un partido exigente ante el Atlético y selló un triunfo clave que lo mantiene en la cima del campeonato español.

Compartir:
Celebración de Raphinha ante el Atlético de Madrid - EFE
Celebración de Raphinha ante el Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona consiguió un triunfo vital ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, en el partido adelantado correspondiente a la jornada 19 de LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick tuvieron que remar contra la corriente después de comenzar abajo en el marcador, pero mostraron carácter y determinación para revertir la situación y firmar un 3-1 que los mantiene firmes en la lucha por el título. El encuentro, intenso desde el inicio, dejó momentos de tensión y buen fútbol para los aficionados presentes.

El Atlético tomó ventaja gracias a un tanto de Álex Baena, que inicialmente fue anulado por fuera de juego, aunque el VAR confirmó que la acción era válida. Lejos de venirse abajo, el Barcelona reaccionó con rapidez. Raphinha encontró el empate pocos minutos después con una definición precisa que devolvió la confianza al conjunto blaugrana. Ese gol impulsó al equipo, que comenzó a dominar las acciones y a generar peligro constante en el área rival.

Barcelona remonta y gana el partido

Antes del descanso, el Barça tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto penal, pero Robert Lewandowski no logró convertir, desperdiciando una ocasión inmejorable para irse al descanso con ventaja. Sin embargo, la recompensa llegaría en la segunda mitad. Al minuto 64, Dani Olmo firmó un golazo con un remate cruzado desde la entrada del área. La celebración se vio rápidamente opacada cuando el propio Olmo cayó de manera desafortunada y sufrió una dislocación en el hombro, obligándolo a abandonar el terreno de juego.

Con el 2-1 asegurado, el Barcelona supo manejar los tiempos y sentenció el partido de una vez por todas al minuto 90+6 por medio de Ferran Torres, resultado que los consolida en el liderato de LaLiga.

Los culés alcanzaron los 37 puntos, manteniendo una ventaja de cuatro sobre el Real Madrid, que aún debe disputar su partido adelantado frente al Athletic Club. Este resultado llega en un momento clave de la temporada y permite al Barça afrontar las próximas jornadas con mayor tranquilidad y confianza en su rendimiento.

Foto embed
Partido entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Presidente del TSE: Fraude electoral no hubo, ni podrá haber en Guatemala nuncat
Nacionales

Presidente del TSE: "Fraude electoral no hubo, ni podrá haber en Guatemala nunca"

01:29 PM, Dic 02
CDAG rescinde contrato con constructora encargada de remodelar el estadio Doroteo Guamuch Florest
Deportes

CDAG rescinde contrato con constructora encargada de remodelar el estadio Doroteo Guamuch Flores

02:26 PM, Dic 02
Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025t
Nacionales

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025

11:07 AM, Dic 02
Elecciones en Honduras: Nasralla supera a Asfura tras reanudarse conteot
Internacionales

Elecciones en Honduras: Nasralla supera a Asfura tras reanudarse conteo

02:41 PM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Donald TrumpSeguridadFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos