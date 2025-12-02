Resultado Barcelona-Atlético de Madrid - Jornada 19 LaLiga

El FC Barcelona consiguió un triunfo vital ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, en el partido adelantado correspondiente a la jornada 19 de LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick tuvieron que remar contra la corriente después de comenzar abajo en el marcador, pero mostraron carácter y determinación para revertir la situación y firmar un 3-1 que los mantiene firmes en la lucha por el título. El encuentro, intenso desde el inicio, dejó momentos de tensión y buen fútbol para los aficionados presentes.
El Atlético tomó ventaja gracias a un tanto de Álex Baena, que inicialmente fue anulado por fuera de juego, aunque el VAR confirmó que la acción era válida. Lejos de venirse abajo, el Barcelona reaccionó con rapidez. Raphinha encontró el empate pocos minutos después con una definición precisa que devolvió la confianza al conjunto blaugrana. Ese gol impulsó al equipo, que comenzó a dominar las acciones y a generar peligro constante en el área rival.
Barcelona remonta y gana el partido
Antes del descanso, el Barça tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto penal, pero Robert Lewandowski no logró convertir, desperdiciando una ocasión inmejorable para irse al descanso con ventaja. Sin embargo, la recompensa llegaría en la segunda mitad. Al minuto 64, Dani Olmo firmó un golazo con un remate cruzado desde la entrada del área. La celebración se vio rápidamente opacada cuando el propio Olmo cayó de manera desafortunada y sufrió una dislocación en el hombro, obligándolo a abandonar el terreno de juego.
Con el 2-1 asegurado, el Barcelona supo manejar los tiempos y sentenció el partido de una vez por todas al minuto 90+6 por medio de Ferran Torres, resultado que los consolida en el liderato de LaLiga.
Los culés alcanzaron los 37 puntos, manteniendo una ventaja de cuatro sobre el Real Madrid, que aún debe disputar su partido adelantado frente al Athletic Club. Este resultado llega en un momento clave de la temporada y permite al Barça afrontar las próximas jornadas con mayor tranquilidad y confianza en su rendimiento.