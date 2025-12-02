Sopegno: "Cada vez que el club me necesitó, di la cara"

El domingo, Comunicaciones volvió a sufrir un duro golpe en el estadio Cementos Progreso. Los cremas cayeron 1-0 ante Xelajú y sellaron una de sus peores campañas en la historia de la Liga Nacional, finalizando en el último lugar del Torneo Apertura 2025 con solo 20 puntos en 22 jornadas.
La derrota marcó el cierre de un torneo para el olvido y desató una inmediata reacción de la directiva alba, que emitió un comunicado asegurando que "ya se están tomando decisiones concretas" para reconstruir al equipo de cara al Clausura 2026. El reto no es menor: Comunicaciones necesita un torneo sólido para alejarse del fantasma del descenso, una situación impensada para una institución acostumbrada a pelear títulos.
Sopegno, firme pese a los malos resultados
En medio del caos, Iván Franco Sopegno asumió el mando de manera interina tras la salida de Roberto Hernández. Aunque su misión era rescatar al equipo del fondo de la tabla, la reacción nunca llegó. Bajo su conducción, Comunicaciones disputó 10 partidos: ganó dos, empató tres y perdió cinco.
A pesar de los números adversos, Sopegno dejó claro en conferencia de prensa que se siente apto para continuar en el banquillo crema y que, según dejó entrever, su continuidad es una posibilidad real.
Cada vez que el club me necesitó, di la cara. Tengo más ganadas que perdidas. Creemos que tenemos las capacidades para afrontar este tipo de circunstancias. Desgraciadamente no me tocó armar los equipos en los últimos tiempos. La quiero revertir", expresó el técnico, mostrando su deseo de quedarse para encabezar la reconstrucción.
Refuerzos a la vista y promesa de un nuevo equipo
Sopegno también adelantó que la dirigencia ya trabaja en la llegada de refuerzos y que el plantel sufrirá modificaciones importantes.
Tenemos identificados los problemas, somos conscientes de que estamos en una realidad que no es la nuestra. Le ha dado mucho al club y me ha dado mucho a mí. Me gustaría tener este reto. Con los refuerzos que tendríamos que traer, el equipo va a ser otro", aseguró.
La "limpieza" ya comenzó con la salida de varias figuras, mientras la directiva y el cuerpo técnico delinean la nueva estructura deportiva. El Clausura 2026 se perfila como uno de los torneos más determinantes en la historia reciente de Comunicaciones, no para buscar gloria, sino para escapar de una crisis que amenaza con profundizarse.