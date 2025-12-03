Portugal presenta su camiseta para el Mundial 2026

La Selección de Portugal ya tiene nueva piel para afrontar la Copa del Mundo de 2026. Puma presentó oficialmente la camiseta local que el combinado luso lucirá en el torneo, una prenda que rinde homenaje a la fuerza del océano y a la tradición marítima que marcó el destino del país durante siglos.
El diseño apuesta por una identidad profunda y simbólica. La camiseta es mayoritariamente roja, pero incorpora detalles en verde tanto en el cuello como en los puños, respetando los colores clásicos del futbol portugués. El logo de Puma aparece en blanco, mientras que el escudo de la Federación Portuguesa destaca en su versión completa, ubicado en el lado izquierdo del pecho.
Lo que realmente distingue al nuevo uniforme es un estampado gráfico compuesto por ondas y líneas fluidas, un patrón sutil inspirado en el movimiento del mar. Esta textura recorre todo el frente de la prenda y busca representar no solo el vínculo geográfico con el Atlántico, sino también el carácter navegante que define al pueblo portugués.
El mar da vida, nos enseña y moldea nuestro espíritu", expresa el concepto con el que Puma acompaña el lanzamiento, subrayando la intención de reflejar una identidad cultural más allá de lo deportivo.
Otros detalles
Otro detalle destacado aparece en el interior del cuello, donde se incluye un símbolo en forma de brújula, como guiño a los exploradores que pusieron a Portugal en el mapa del mundo.
En la parte posterior, la camiseta mantiene un diseño liso en rojo, pensado para asegurar una lectura limpia de nombres y dorsales. El conjunto se completa con pantalones cortos rojos y calcetines verdes, respetando la línea clásica de la selección.
La nueva camiseta local de Portugal está disponible para los aficionados a partir de ese 3 de diciembre de 2025, a pocos meses de que arranque el Mundial 2026, donde el equipo luso espera escribir un nuevo capítulo en su historia.