 Portugal presenta su camiseta para el Mundial 2026
Deportes

FOTOS: Portugal presenta su camiseta para el Mundial 2026

Portugal estrena su camiseta titular para la Copa del Mundo 2026.

Compartir:
Portugal campeón de la Nations League de la UEFA 2025
Portugal campeón de la Nations League de la UEFA 2025 / FOTO: EFE

La Selección de Portugal ya tiene nueva piel para afrontar la Copa del Mundo de 2026. Puma presentó oficialmente la camiseta local que el combinado luso lucirá en el torneo, una prenda que rinde homenaje a la fuerza del océano y a la tradición marítima que marcó el destino del país durante siglos.

El diseño apuesta por una identidad profunda y simbólica. La camiseta es mayoritariamente roja, pero incorpora detalles en verde tanto en el cuello como en los puños, respetando los colores clásicos del futbol portugués. El logo de Puma aparece en blanco, mientras que el escudo de la Federación Portuguesa destaca en su versión completa, ubicado en el lado izquierdo del pecho.

Lo que realmente distingue al nuevo uniforme es un estampado gráfico compuesto por ondas y líneas fluidas, un patrón sutil inspirado en el movimiento del mar. Esta textura recorre todo el frente de la prenda y busca representar no solo el vínculo geográfico con el Atlántico, sino también el carácter navegante que define al pueblo portugués.

El mar da vida, nos enseña y moldea nuestro espíritu", expresa el concepto con el que Puma acompaña el lanzamiento, subrayando la intención de reflejar una identidad cultural más allá de lo deportivo.

Otros detalles 

Otro detalle destacado aparece en el interior del cuello, donde se incluye un símbolo en forma de brújula, como guiño a los exploradores que pusieron a Portugal en el mapa del mundo.

En la parte posterior, la camiseta mantiene un diseño liso en rojo, pensado para asegurar una lectura limpia de nombres y dorsales. El conjunto se completa con pantalones cortos rojos y calcetines verdes, respetando la línea clásica de la selección.

La nueva camiseta local de Portugal está disponible para los aficionados a partir de ese 3 de diciembre de 2025, a pocos meses de que arranque el Mundial 2026, donde el equipo luso espera escribir un nuevo capítulo en su historia.

En Portada

Hallan a 23 migrantes, incluidos guatemaltecos, ocultos en un camión en Texast
Nacionales

Hallan a 23 migrantes, incluidos guatemaltecos, ocultos en un camión en Texas

07:42 AM, Dic 03
El mensaje de Arévalo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

El mensaje de Arévalo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

08:35 AM, Dic 03
Múltiple colisión en Amatitlán: un fallecido y varios heridost
Nacionales

Múltiple colisión en Amatitlán: un fallecido y varios heridos

08:11 AM, Dic 03
Nawat Itsaragrisil presenta demanda penal contra Fátima Boscht
Farándula

Nawat Itsaragrisil presenta demanda penal contra Fátima Bosch

06:41 AM, Dic 03

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSeguridadPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos