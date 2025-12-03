 Rubén Darío Silva responde sobre su futuro en Xelajú MC
Deportes

Rubén Darío Silva responde sobre su futuro en Xelajú MC

El guardameta chivo, figura indiscutible en el partido de ida ante Alajuelense, atraviesa un momento que lo coloca en la mira del mercado regional.

Rubén Darío Silva., Concacaf.
Rubén Darío Silva. / FOTO: Concacaf.

En la antesala de la finalísima de la Copa Centroamericana, uno de los nombres que más ruido genera en el entorno de Xelajú MC es el de Rubén Darío Silva. El guardameta chivo, figura indiscutible en el partido de ida ante Alajuelense gracias a dos atajadas monumentales desde el punto penal, atraviesa un momento que lo coloca en la mira del mercado regional.

Sus actuaciones, tanto en la competición de Concacaf como en la Liga Nacional, han elevado su cotización y despertado el interés de varios clubes, entre ellos Comunicaciones, que evalúa alternativas en el arco ante la incertidumbre que rodea el desempeño de su portero titular. Sin embargo, Silva prefiere mantener los pies en la tierra y evitar que el ruido externo lo distraiga de la cita más importante de la temporada.

Consultado en conferencia de prensa sobre su futuro inmediato, el guardameta de 33 años fue claro y sereno:

Cada quien puede interpretar las cosas a su manera, pero yo estoy tranquilo. Estoy contento en el equipo donde estoy", aseguró.

Silva recordó además que su vínculo con Xelajú se extiende hasta diciembre, por lo que, al menos de momento, no considera moverse del club.

Tengo contrato vigente y solo pienso en disfrutar este momento. No sabemos cuándo se repite una oportunidad así. Hay que mantener la calma y enfocarse en lo que viene", añadió, evitando alimentar especulaciones.

Rubén Dario Silva se muestra confiado 

En lo deportivo, el portero se mostró confiado en la capacidad del grupo para pelear el título ante Alajuelense. Afirmó que el equipo mantiene su esencia y que el plantel cree firmemente en dar el golpe frente a su afición.

Estamos compitiendo de igual a igual. En casa, con nuestra gente, primero Dios lograremos el objetivo", expresó con convicción.

La final de vuelta entre Xelajú y Alajuelense, donde Silva buscará agigantar aún más su figura, será transmitida para toda la región a través de Disney+.

Aparicio apunta al Gobierno por impedir que Xelajú juegue la final en Quetzaltenango

Jorge Aparicio alza la voz en la víspera del partido más grande en la historia de Xelajú.

