Joan Laporta vuelve a arremeter contra el Real Madrid

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, elevó el tono de su discurso y marcó un punto de no retorno en su relación institucional con el Real Madrid. Durante una mesa redonda organizada por La Vanguardia, el dirigente culé lanzó un mensaje contundente al afirmar que "el Madrid representa el poder y el Barça la libertad", añadiendo que en el palco del Bernabéu "se hacen negocios" mientras que el Barcelona, según dijo, se vincula a valores como la democracia y la libertad. Sus palabras, directas y cargadas de intención, rompieron la aparente tregua que ambos clubes habían mantenido en los últimos meses.
En ese mismo foro, Laporta explicó que el club se prepara para un proceso electoral decisivo. Adelantó que "a finales de enero" se tomará la decisión sobre la convocatoria de elecciones, cuidando que la fecha elegida no afecte el rendimiento del equipo. El presidente subrayó la importancia de ese equilibrio institucional en un momento en que el Barcelona atraviesa transformaciones profundas tanto en lo deportivo como en lo administrativo.
Laporta comparte los avances del Camp Nou
El avance de las obras del Camp Nou ocupó otro espacio relevante en su intervención. Laporta expresó confianza en que el club obtenga la licencia de primera ocupación 1C antes de fin de año, lo que permitiría abrir zonas importantes del estadio y alcanzar una capacidad provisional de unos 62.000 espectadores. También destacó su satisfacción con el desempeño de la constructora Limak y aseguró que nunca ha sentido la presión de la afición para acelerar el regreso al coliseo azulgrana.
Finalmente, el presidente abordó la posibilidad de un homenaje a Lionel Messi, una cuestión que continúa generando expectativas entre los aficionados. Laporta recordó que "las personas se entienden hablando" y que el tributo se realizará únicamente cuando llegue el momento más adecuado, con el estadio totalmente renovado y lleno hasta los 102.000 asientos previstos.
Además, confirmó que la estatua del argentino se ubicará junto a las de Johan Cruyff y Ladislao Kubala, reforzando su lugar entre las grandes leyendas del club.