 Marcelo Arévalo visita Guatemala para inspirar a tenistas
Marcelo Arévalo visita Guatemala para inspirar a jóvenes tenistas

Marcelo Arévalo, número uno del mundo en dobles y campeón de dos Grand Slams, visita Guatemala para compartir su trayectoria e impulsar actividades deportivas con jóvenes, atletas y la comunidad tenística.

Marcelo Arévalo visita Guatemala para inspirar a jóvenes tenistas
FOTO: Omar Solís

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, actual número uno del mundo en dobles de la ATP, visitará Guatemala los días 5 y 6 de diciembre en una iniciativa impulsada por BANRURAL en alianza con Rackets & Golf. Durante su estadía, el atleta compartirá con medios de comunicación, jóvenes promesas del deporte, invitados especiales y aficionados del tenis en una agenda que busca acercar su experiencia y trayectoria al público guatemalteco. El encuentro se desarrollará en el Club Alemán y ofrecerá un espacio para conocer de primera mano el camino que lo llevó a convertirse en uno de los mejores doblistas del circuito mundial.

Arévalo llega al país tras cerrar una temporada histórica. En noviembre de 2025 alcanzó el puesto número uno del ranking mundial, luego de un año excepcional junto a su compañero Mate Pavic, con quien conquistó cuatro títulos y acumuló 47 victorias. Su carrera está respaldada por 16 títulos ATP en dobles, incluidos cinco Masters 1000 y dos títulos de Grand Slam, ambos en Roland Garros. Además, ha sido finalista de las Nitto ATP Finals 2024 y subcampeón de dobles mixtos en el US Open 2021, logros que lo consolidan como uno de los atletas latinoamericanos más influyentes del momento.

¿Quién es Marcelo Arévalo?

Desde los ocho años, Marcelo Arévalo ha construido una trayectoria marcada por disciplina, perseverancia y un crecimiento constante que lo ha llevado a destacar en el más alto nivel del tenis profesional. Su visita a Guatemala representa una oportunidad especial para que jóvenes atletas y aficionados conozcan de cerca las exigencias, el trabajo y la mentalidad que demanda el alto rendimiento. La presencia de un referente regional de este calibre fortalece el vínculo entre la comunidad deportiva local y el escenario internacional.

BANRURAL, como patrocinador oficial de la gira, reafirma su compromiso con el impulso de iniciativas que promuevan la formación integral y el desarrollo del talento joven en Guatemala.

Según Juan Luis Fonseca, gerente general de la institución, acompañar a un deportista del nivel de Arévalo refleja valores esenciales como la excelencia, el trabajo en equipo y la superación personal. Durante ambos días se llevarán a cabo juegos de exhibición, conversatorios, firma de autógrafos y clínicas de tenis enfocadas en la modalidad de dobles, actividades diseñadas para fomentar el aprendizaje y el intercambio con un referente deportivo global.

Cortesía

Cortesía

Cortesía

