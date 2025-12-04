Messi deja dudas sobre su presencia en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a encender el debate sobre su participación en el Mundial de 2026, luego de conceder una entrevista exclusiva a SportsCenter de ESPN, en la que analizó con mesura sus posibilidades de disputar la que sería su sexta Copa del Mundo, un hecho histórico en el futbol.
Durante la charla con el periodista Pablo González, el capitán argentino explicó que no se apresura a tomar una decisión definitiva y que su continuidad con la Selección dependerá exclusivamente de cómo se sienta físicamente durante el próximo año.
Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien", expresó Messi, quien actualmente juega en el Inter Miami de la MLS.
El rosarino destacó un factor clave: el calendario de la liga estadounidense. A diferencia de Europa, la MLS permite una pretemporada extensa en enero, algo que, según él, podría favorecerlo. "Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. Es empezar de cero, a mí personalmente me va a ayudar muchísimo", señaló.
Messi mantiene conversaciones permanentes con Lionel Scaloni
Messi comparó la preparación rumbo a 2026 con la del Mundial de Qatar, donde los futbolistas europeos llegaron con una carga física mucho menor.
A nosotros nos agarra en un momento de temporada diferente al europeo. Vamos a empezar una pretemporada fuerte en enero y vamos a tener muchos partidos seguidos con la liga y la Concachampions", explicó.
Además, reveló que mantiene conversaciones permanentes con el seleccionador Lionel Scaloni sobre su rol en la selección. "Tenemos una relación de mucha confianza. Él siempre me dice que le gustaría que esté, sea del lugar que sea", comentó.
Por último, Messi elogió la competitividad creciente de la MLS, donde Inter Miami disputará la final de la MLS Cup. "Es una liga muy física, con muchos viajes y partidos intensos. Me sentí bien y ojalá el próximo año sea igual", cerró.