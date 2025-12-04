Panini revela la portada oficial del álbum del Mundial 2026

A medida que crece la expectativa por la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, la maquinaria comercial del torneo también comienza a moverse. A solo horas del sorteo mundialista, Panini ha dado un golpe de emoción global al revelar oficialmente la portada del álbum de estampas, uno de los productos más esperados por los fanáticos del fútbol en todo el planeta.
La compañía italiana, que desde 1970 acompaña cada Mundial con su emblemático álbum coleccionable, confirmó que esta edición será la producción más grande de su historia, acorde al torneo más extenso y ambicioso jamás organizado por la FIFA.
Una portada histórica para un Mundial sin precedentes
Luego de meses de filtraciones sobre posibles diseños y precios, Panini finalmente presentó el cover oficial para la edición 2026. El anuncio se realizó mediante un video en el que aparecen estampas de grandes leyendas del fútbol como Jairzinho, Roberto Bettega, Diego Maradona, Rivaldo, Gary Lineker, Cobi Jones, John Doyle, Thierry Henry, Lionel Messi, James Rodríguez y Landon Donovan. A pesar de que el Mundial tendrá tres sedes norteamericanas, el video llamó la atención por no incluir figuras mexicanas.
El diseño revelado muestra:
- El logo oficial de la Copa del Mundo 2026.
- Dos vectores laterales con el número "26", integrado al concepto visual aprobado por FIFA.
- Un fondo blanco, combinado con tonos rojos, azules, amarillos y verdes.
- Un estilo limpio, moderno y alineado con la identidad gráfica del torneo.
Habrá versiones para cada país sede
Panini confirmó que el diseño revelado este miércoles es solo una de las versiones del álbum. La empresa lanzará al menos cuatro portadas diferentes, una por cada sede mundialista:
- Portada general
- Portada México
- Portada Estados Unidos
- Portada Canadá
Se espera que cada una incluya detalles visuales propios y elementos característicos de cada país anfitrión.
"Una tradición que une generaciones": la visión de FIFA
Durante el anuncio, Romy Gai, directora comercial de la FIFA, destacó la relevancia cultural del álbum Panini en cada edición mundialista:
"El álbum de estampas de Panini es una de las tradiciones más emblemáticas y perdurables de la cultura futbolística. Durante generaciones, ha unido a los aficionados y creado recuerdos que perduran mucho después del silbatazo final".
Con 48 selecciones participantes y un formato expandido, el Mundial 2026 será el más grande de todos los tiempos, y Panini busca también romper récords en esta edición.
¿Cuándo saldrá a la venta?
Aunque la portada ya es oficial, Panini aún no ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento del álbum. La compañía aseguró que será revelada "en los próximos meses", junto con los precios, costos de sobres y otros detalles relevantes de la colección.
Mientras tanto, la revelación del diseño ha desatado la nostalgia y la expectativa entre coleccionistas y aficionados, quienes ya cuentan los días para iniciar la tradición mundialista más popular fuera de la cancha.