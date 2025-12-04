 Rinden homenaje a Diogo Jota en su cumpleaños
Rinden homenaje a Diogo Jota en el que habría sido su 29º cumpleaños

Portugal y Liverpool rinden homenaje a Diogo Jota en el que habría sido su 29º cumpleaños.

Muere Diogo Jota en España
Muere Diogo Jota en España / FOTO: EFE

El futbol europeo volvió a unirse este jueves para recordar a Diogo Jota, el delantero portugués cuya muerte en junio pasado conmocionó al deporte mundial. En la fecha en la que habría celebrado su cumpleaños número 29, la Federación Portuguesa de Fútbol y el Liverpool rindieron emotivos homenajes al jugador, compartiendo imágenes icónicas de su trayectoria y enviando mensajes de apoyo a su familia.

Las publicaciones destacaron momentos memorables de Jota, entre ellos una fotografía levantando el trofeo de la Premier League, un recordatorio del impacto que tuvo en el club inglés desde su llegada. Ambos homenajes subrayaron el cariño y la admiración que el futbolista dejó en compañeros, instituciones y aficionados.

La tragedia ocurrió en junio, cuando Jota y su hermano fallecieron en un accidente automovilístico en España. Desde entonces, la figura del delantero ha sido honrada de múltiples formas. El Liverpool decidió retirar de manera definitiva el dorsal 20, número que Jota utilizó durante sus cinco temporadas en el club. En ese periodo marcó 47 goles y dio 15 asistencias en 79 titularidades, contribuyendo de forma decisiva al título de la Premier League 2024-25.

El club también anunció la construcción de un monumento dedicado a Jota en los alrededores de Anfield, como un espacio permanente para que la afición recuerde su legado.

El recuerdo de Jota

En Portugal, donde nació y desarrolló parte de su carrera, la federación compartió imágenes y mensajes en su memoria. Jota disputó con la selección su último partido precisamente días antes de su fallecimiento: la victoria 5-3 sobre España.

Mientras Liverpool atraviesa una temporada complicada —ubicado actualmente en la octava posición de la Premier League con marca de 7-1-6—, el recuerdo de Jota sigue presente como una inspiración y un lazo emocional entre hinchas, jugadores e instituciones.

