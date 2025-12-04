Se confirma la dura lesión de Trent-Alexander Arnold

El Real Madrid encendió todas las alarmas este jueves tras confirmar el diagnóstico definitivo de la lesión de Trent Alexander-Arnold, un contratiempo que golpea de lleno la planificación deportiva de Xabi Alonso. El lateral inglés, que había recuperado protagonismo y minutos ante la ausencia prolongada de Dani Carvajal, estará alrededor de dos meses fuera de los terrenos de juego debido a un problema muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda.
Los Servicios Médicos del club blanco detallaron que el jugador fue sometido a pruebas tras las molestias sufridas en el triunfo por 0-3 ante el Athletic Club en San Mamés. Las primeras exploraciones ya habían generado preocupación en Valdebebas, donde se temía que la dolencia fuera más seria de lo esperado.
La confirmación del parte médico no hizo más que consolidar un escenario difícil: el equipo vuelve a quedarse sin su lateral titular y sin su principal recambio, como ya ocurrió en meses anteriores.
Xabi Alonso deberá reorganizar su defensa
Esta lesión supone un nuevo frenazo para Alexander-Arnold, que ya había sufrido un percance muscular en septiembre durante un partido de Champions ante el Marsella, que lo mantuvo apartado mes y medio. Su buen estado reciente había generado ilusión en el cuerpo técnico y en la directiva, quienes veían al inglés reencontrarse con el nivel que lo hizo brillar en el Liverpool.
Ahora, Xabi Alonso deberá reorganizar su defensa con urgencia. Para el duelo del fin de semana ante el Celta en el Santiago Bernabéu, el técnico contempla alternativas como desplazar a Fede Valverde al lateral derecho o apostar por Raúl Asencio, una opción más conservadora pero necesaria considerando que en apenas seis días el Real Madrid recibe al Manchester City en Champions.
Alexander-Arnold se perderá al menos 13 partidos, entre ellos citas clave de Liga, Supercopa y competiciones europeas. La expectativa en el club es que pueda regresar en óptimas condiciones a partir de febrero.