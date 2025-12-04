Terence Crawford pierde el título supermediano del CMB

El boxeo mundial vive un giro inesperado tras el anuncio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB): Terence Crawford fue despojado de su título supermediano debido a supuestos impagos de cuotas de sanción, y el británico Hamzah Sheeraz peleará por el cinturón vacante contra Christian Mbilli.
Crawford, invicto con récord de 42-0 y 31 nocauts, había conquistado a principios de este año el campeonato indiscutible supermediano tras vencer a Canelo Álvarez. Sin embargo, según el CMB, el campeón no cumplió con las cuotas correspondientes a sus dos últimas peleas, contra Israil Madrimov y Canelo, a pesar de que el organismo le otorgó un descuento sobre los US $50 millones que recibió en la pelea contra el mexicano.
El CMB detalló en un comunicado que se realizaron múltiples intentos de contacto con Crawford, su representante y asesor legal, sin obtener respuesta alguna.
Lamentablemente, el CMB no recibió acuse de recibo ni respuesta a ninguna de esas comunicaciones. No tuvimos más remedio que actuar", afirmaron desde la organización.
La reacción de Crawford
La reacción de Crawford no se hizo esperar. En un video publicado este miércoles, el campeón expresó su descontento con el CMB de manera vehemente: "No les voy a pagar ni una mier... ¿Qué los hace mejores que los demás organismos reguladores?", cuestionó, señalando al presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.
Por su parte, Hamzah Sheeraz (22-1, 18 KOs) tendrá la oportunidad de convertirse en el próximo campeón mundial británico enfrentando a Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs), un boxeador nacido en Camerún y radicado en Canadá. Sheeraz llega tras una victoria destacada sobre Edgar Berlanga este año, y busca coronarse después de haber empatado en su primera oportunidad por un título del CMB.
Este cambio de títulos marca un nuevo capítulo en la división supermediana y mantiene la atención de los aficionados en una de las categorías más competitivas del boxeo actual.