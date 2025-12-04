 Terence Crawford pierde el título supermediano del CMB
Deportes

Terence Crawford pierde el título supermediano del CMB

¿Por qué Terence Crawford perdió su título del CMB?

Compartir:
Terence Crawdord se impuso al 'Canelo' Álvarez - EFE
Terence Crawdord se impuso al 'Canelo' Álvarez / FOTO: Agencia EFE

El boxeo mundial vive un giro inesperado tras el anuncio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB): Terence Crawford fue despojado de su título supermediano debido a supuestos impagos de cuotas de sanción, y el británico Hamzah Sheeraz peleará por el cinturón vacante contra Christian Mbilli.

Crawford, invicto con récord de 42-0 y 31 nocauts, había conquistado a principios de este año el campeonato indiscutible supermediano tras vencer a Canelo Álvarez. Sin embargo, según el CMB, el campeón no cumplió con las cuotas correspondientes a sus dos últimas peleas, contra Israil Madrimov y Canelo, a pesar de que el organismo le otorgó un descuento sobre los US $50 millones que recibió en la pelea contra el mexicano.

El CMB detalló en un comunicado que se realizaron múltiples intentos de contacto con Crawford, su representante y asesor legal, sin obtener respuesta alguna.

Lamentablemente, el CMB no recibió acuse de recibo ni respuesta a ninguna de esas comunicaciones. No tuvimos más remedio que actuar", afirmaron desde la organización.

La reacción de Crawford

La reacción de Crawford no se hizo esperar. En un video publicado este miércoles, el campeón expresó su descontento con el CMB de manera vehemente: "No les voy a pagar ni una mier... ¿Qué los hace mejores que los demás organismos reguladores?", cuestionó, señalando al presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.

Por su parte, Hamzah Sheeraz (22-1, 18 KOs) tendrá la oportunidad de convertirse en el próximo campeón mundial británico enfrentando a Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs), un boxeador nacido en Camerún y radicado en Canadá. Sheeraz llega tras una victoria destacada sobre Edgar Berlanga este año, y busca coronarse después de haber empatado en su primera oportunidad por un título del CMB.

Este cambio de títulos marca un nuevo capítulo en la división supermediana y mantiene la atención de los aficionados en una de las categorías más competitivas del boxeo actual.

En Portada

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoriat
Nacionales

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoria

10:55 AM, Dic 04
Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026t
Deportes

Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026

10:26 AM, Dic 04
MP localiza indicios relevantes en operativo por desaparición de funcionaria en Huitét
Nacionales

MP localiza "indicios relevantes" en operativo por desaparición de funcionaria en Huité

09:16 AM, Dic 04
Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenangot
Nacionales

Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenango

08:58 AM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos