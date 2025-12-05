FIFA otorga a Donald Trump su recién creado Premio de la Paz en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes el nuevo Premio de la Paz de la FIFA durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, celebrada en el Kennedy Center de Washington D. C. El reconocimiento, creado este año por el organismo internacional, añadió un elemento político inesperado a un evento tradicionalmente enfocado en el futbol.
Trump, quien ha manifestado públicamente su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, figuraba como favorito para quedarse con esta nueva distinción de la FIFA. Su estrecha relación con el presidente del ente rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, también alimentó las expectativas. Infantino ha reiterado en diversas ocasiones que Trump merecía el Nobel por sus intentos de mediar un alto el fuego en Gaza. Al entregar el premio, Infantino declaró:
Este es su premio, este es su premio de la paz." El dirigente ha defendido repetidamente la idea de que el fútbol puede funcionar como un instrumento de unión global, aunque la creación de este galardón representa un giro poco habitual respecto al enfoque deportivo tradicional de la organización.
Declaraciones de Trump
A su llegada al Kennedy Center, Trump aseguró no saber si recibiría la distinción y afirmó: "No necesito premios, sólo quiero salvar vidas." Según la FIFA, el reconocimiento está destinado a "individuos que han realizado acciones excepcionales por la paz y que, con ello, han unido a personas en todo el mundo".
El anuncio se produjo en una semana en la que la administración estadounidense ha enfrentado críticas por ataques letales contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe, mientras Trump endurece su discurso contra la migración.
Este año, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien, tras recibirlo, afirmó que dedicaba parte del reconocimiento a Trump por "su decisivo apoyo" a su causa.