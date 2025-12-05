Sorteo del Mundial: operativo de seguridad en Washington

Washington D. C. vive un operativo de seguridad extraordinario este viernes 5 de diciembre, horas antes del sorteo del Mundial 2026. Las calles cercanas al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, sede del evento, amanecieron con bloqueos, patrullas y desvíos obligatorios. Agentes de seguridad orientan a peatones y automovilistas, mientras se realizan controles estrictos para ingresar al recinto.
La alfombra roja ya fue desplegada en la entrada del Kennedy Center, donde se espera la llegada de delegaciones, autoridades y figuras del futbol mundial. Cada minuto incrementa la expectativa entre los 48 seleccionados que aguardan la ceremonia, programada para las 11:00 horas de Guatemala. Allí conocerán a sus rivales rumbo a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
Constelación de estrellas del deporte en el sorteo del Mundial
El sorteo reunirá a una constelación de estrellas del deporte y estará conducido por el exfutbolista inglés Rio Ferdinand, acompañado por Samantha Johnson, presentadora con amplia experiencia en eventos vinculados a la FIFA. Ambos tendrán a su cargo la revelación oficial del camino que deberá recorrer cada selección para avanzar en el torneo.
Con la logística desplegada, la seguridad reforzada y el ambiente futbolístico en pleno auge, Washington se convierte hoy en el epicentro mundial del deporte.
El Mundial 2026 será la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y un total de 104 partidos. El nuevo formato contempla 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán los dos primeros y los ocho mejores terceros, ampliando las posibilidades de clasificación y aumentando la competitividad del certamen. La final se disputará el 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.