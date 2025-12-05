 Trump recibiría el Premio de la Paz en el sorteo del Mundial
Trump recibiría el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026

FIFA prepara el estreno de su Premio de la Paz y Trump surge como favorito.

Fotografía de Annabelle Gordon / POOL, en la que puede verse en una imagen de archivo del 22 de agosto de 2025 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d), mostrando en la Casa Blanca un modelo de e, EFE
Fotografía de Annabelle Gordon / POOL, en la que puede verse en una imagen de archivo del 22 de agosto de 2025 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d), mostrando en la Casa Blanca un modelo de e / FOTO: EFE

La FIFA entregaría este viernes 5 de diciembre, en Washington, la primera edición del recién creado Premio de la Paz, un reconocimiento destinado a destacar a figuras que, según el organismo, contribuyan a "unir a un mundo dividido". El anuncio coincide con el sorteo oficial del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En las horas previas al evento, fuentes cercanas al proceso señalan que el presidente estadounidense Donald Trump sería el favorito para recibir el galardón. Aunque la FIFA no lo ha confirmado, el nombre del mandatario ha circulado con fuerza en distintos entornos deportivos y diplomáticos.

Medios internacionales han señalado la estrecha relación entre Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quienes han coincidido en múltiples encuentros oficiales durante la preparación del Mundial. En ocasiones anteriores, Infantino elogió públicamente algunas iniciativas impulsadas por Trump, incluso respaldando su postulación al Premio Nobel de la Paz, finalmente otorgado a la dirigente venezolana María Corina Machado.

El reconocimiento llega en un momento complejo para la administración de Trump 

El posible reconocimiento llega en un momento complejo para la administración estadounidense. Mientras Trump promueve iniciativas de mediación en conflictos como la guerra en Ucrania y anunció recientemente avances diplomáticos entre Ruanda y la República Democrática del Congo, su gobierno también enfrenta cuestionamientos por la campaña militar contra grupos vinculados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 80 muertes y algunos legisladores han pedido investigar si determinadas operaciones constituyeron crímenes de guerra.

El acto de entrega del premio y el sorteo mundialista se realizarán en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington. La FIFA reiteró que el galardón busca distinguir cada año a quienes, a su juicio, contribuyan de manera excepcional a promover la paz. No obstante, el organismo continúa bajo críticas por su manejo desigual frente a conflictos internacionales y sanciones deportivas.

