Ciclistas viven una rodada especial al lado de Sergio Chumil

El esperado colazo con Sergio Chumil reunió este sábado 6 de diciembre a decenas de ciclistas guatemaltecos que aceptaron el desafío de rodar junto al destacado atleta del equipo español Burgos Burpellet BH. La convocatoria, difundida previamente en redes sociales, atrajo a deportistas experimentados deseosos de compartir una jornada deportiva con el único chapín que ha logrado finalizar una Vuelta a España.
La actividad inició temprano, con el punto de encuentro fijado a las 6:00 de la mañana y la salida oficial a las 6:30. El recorrido comprende 75 kilómetros en carretera, diseñado para un nivel intermedio y pensado para disfrutar del ciclismo en equipo. Para garantizar la seguridad de todos los participantes, se establecieron normas esenciales: uso obligatorio de casco, respeto a las señales de tránsito, mantener el orden del grupo sin rebasar y portar luces delantera y trasera. Además, cada ciclista debía llevar su propio kit de emergencias, mientras que la organización dispuso de un carro escoba para asistencia general.
?️ Esto dice Sergio Chumil sobre el evento y lo que vendrá el próximo año en su carrera como profesional del ciclismo.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 6, 2025
Vía: Alex Meoño. pic.twitter.com/nA1GcfNjNi
Sergio Chumil comparte con amantes del ciclismo
Al finalizar el trayecto, los asistentes tendrán la oportunidad de tomarse fotografías con Sergio Chumil y disfrutar de un coffee break. Este espacio busca fomentar la convivencia y permitir que los aficionados intercambien experiencias, despejen dudas y reciban consejos del destacado deportista, quien recientemente obtuvo una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Para Chumil, este es su primer evento organizado especialmente para compartir con sus seguidores y promover el ciclismo en el país.
Se estima que el colazo tenga una duración aproximada de cuatro horas, concluyendo entre las 10:00 y 10:30 de la mañana. Más que un simple recorrido, la actividad representa un punto de encuentro para la comunidad ciclista guatemalteca, reforzando el entusiasmo por este deporte y celebrando el talento local que Sergio Chumil sigue representando con orgullo.