 Ciclistas viven una rodada especial al lado de Sergio Chumil
Deportes

Ciclistas viven una rodada especial al lado de Sergio Chumil en Guatemala

El "colazo" busca acercar a Sergio Chumil con la comunidad ciclista y brindar a sus seguidores la oportunidad de rodar, aprender y compartir experiencias junto al destacado atleta guatemalteco.

Sergio Chumil, ciclista guatemalteco comparte con un grupo de ciclistas aficionados - Alex Meoño
Sergio Chumil, ciclista guatemalteco comparte con un grupo de ciclistas aficionados / FOTO: Alex Meoño

El esperado colazo con Sergio Chumil reunió este sábado 6 de diciembre a decenas de ciclistas guatemaltecos que aceptaron el desafío de rodar junto al destacado atleta del equipo español Burgos Burpellet BH. La convocatoria, difundida previamente en redes sociales, atrajo a deportistas experimentados deseosos de compartir una jornada deportiva con el único chapín que ha logrado finalizar una Vuelta a España.

La actividad inició temprano, con el punto de encuentro fijado a las 6:00 de la mañana y la salida oficial a las 6:30. El recorrido comprende 75 kilómetros en carretera, diseñado para un nivel intermedio y pensado para disfrutar del ciclismo en equipo. Para garantizar la seguridad de todos los participantes, se establecieron normas esenciales: uso obligatorio de casco, respeto a las señales de tránsito, mantener el orden del grupo sin rebasar y portar luces delantera y trasera. Además, cada ciclista debía llevar su propio kit de emergencias, mientras que la organización dispuso de un carro escoba para asistencia general.

Sergio Chumil comparte con amantes del ciclismo

Al finalizar el trayecto, los asistentes tendrán la oportunidad de tomarse fotografías con Sergio Chumil y disfrutar de un coffee break. Este espacio busca fomentar la convivencia y permitir que los aficionados intercambien experiencias, despejen dudas y reciban consejos del destacado deportista, quien recientemente obtuvo una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Para Chumil, este es su primer evento organizado especialmente para compartir con sus seguidores y promover el ciclismo en el país.

Se estima que el colazo tenga una duración aproximada de cuatro horas, concluyendo entre las 10:00 y 10:30 de la mañana. Más que un simple recorrido, la actividad representa un punto de encuentro para la comunidad ciclista guatemalteca, reforzando el entusiasmo por este deporte y celebrando el talento local que Sergio Chumil sigue representando con orgullo.

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

Evento de ciclismo organizado por Sergio Chumil | Alex Meoño

