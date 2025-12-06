 Resultado Betis vs. Barcelona - Jornada 15 LaLiga
Deportes

El Barcelona remonta y se impone con contundencia al Betis

El Barcelona consiguió una victoria contundente en su visita a La Cartuja al vencer 3-5 al Betis, resultado que refuerza su liderato en LaLiga tras una primera parte arrolladora.

Celebración de Ferran Torres ante el Real Betis - EFE
Celebración de Ferran Torres ante el Real Betis / FOTO: Agencia EFE

El Barcelona firmó una victoria contundente en su visita al Betis tras imponerse 3-5 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en un encuentro vibrante que ofreció goles, intensidad y un toque de polémica. Aunque el conjunto azulgrana partía como favorito, el partido no comenzó de la mejor manera para los dirigidos por Hansi Flick, pues a los seis minutos Antony adelantó al cuadro bético y encendió la ilusión local.

La respuesta del Barcelona, sin embargo, fue inmediata y arrolladora. Ferran Torres se convirtió en la figura del encuentro al firmar un triplete en apenas 45 minutos, liderando la remontada culé con determinación y precisión. A su exhibición se sumó el sueco Roony Bardghji, quien anotó su primer gol con la camiseta azulgrana para colocar el 1-4 antes del descanso. La superioridad del Barça en esa primera mitad dejó prácticamente sentenciado el duelo.

Barcelona se afianza en el liderato

El segundo tiempo no careció de tensión. En el minuto 59, una mano de Marc Bartra dentro del área generó una fuerte controversia. El árbitro, que inicialmente dejó seguir la acción, recurrió al VAR para señalar el penalti, decisión que desató la indignación del Betis. Bartra calificó la resolución arbitral como "una vergüenza", mientras Lamine Yamal transformaba desde los once metros el definitivo 1-5, ampliando aún más la distancia en el marcador; Diego Llorente y Camilo Hernández recortarían distancias al 84' y al 90', respectivamente, pero ya muy tarde en el marcador.

Con esta goleada, el Barcelona consolida su liderato en LaLiga, alcanzando los 40 puntos y manteniendo una ventaja de cuatro sobre el Real Madrid, que aún debe disputar su compromiso ante el Celta. El triunfo no solo fortalece las aspiraciones ligueras del conjunto catalán, sino que reafirma su buen momento futbolístico en una temporada cada vez más exigente.

Celebración de Ferran Torres ante el Real Betis - Agencia EFE

Posiciones

