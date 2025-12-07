 El Santos de Neymar asegura su permanencia en el Brasileirao
El Santos de Neymar asegura su permanencia en el Brasileirao

Santos selló su permanencia con un 3-0 decisivo ante Cruzeiro, un triunfo que no solo evitó el descenso, sino que también le otorgó el último cupo para la Copa Sudamericana 2026.

El Santos FC de Neymar logra la salvación - Santos FC
El Santos FC de Neymar logra la salvación / FOTO: Santos FC

El Santos logró este domingo una salvación tan sufrida como celebrada, al imponerse por 3-0 al Cruzeiro en la última jornada del Campeonato Brasileño. Con Neymar como líder emocional y deportivo, el conjunto paulista evitó un descenso que lo persiguió durante toda la temporada y escaló hasta el decimotercer puesto con 47 puntos. Los goles de Thaciano, por partida doble, y de João Schmidt dieron aire a un equipo que había convivido con la angustia desde el inicio del torneo.

El ambiente en Vila Belmiro reflejaba la importancia del encuentro. Con el estadio repleto y una afición que no dejó de alentar, el Santos mostró una intensidad que pocas veces había logrado sostener a lo largo del año. Cruzeiro, tercero en la tabla y sin objetivos en juego, se vio superado desde los primeros minutos, incapaz de frenar el ritmo y la determinación local. Incluso cuando insinuó una reacción en la segunda mitad, su único gol fue anulado por fuera de juego, diluyendo cualquier esperanza de complicar a los santistas.

Santos y Neymar estarán en la Copa Sudamericana

A pesar de arrastrar una lesión de menisco, Neymar decidió estar presente en este partido clave y se mantuvo activo en el frente ofensivo, generando peligro en varias ocasiones. Aunque no consiguió anotar, su influencia reciente ha sido notoria: suma una asistencia y cuatro goles en los partidos decisivos previos, contribuciones que significaron seis puntos fundamentales para la permanencia.

El delantero de 33 años, homenajeado antes del encuentro por sus 150 goles con la camiseta del Santos, aún no ha revelado sus planes para la próxima temporada, aunque aseguró sentirse "muy feliz" y reafirmó su cariño por el club de su formación.

El triunfo no solo representó la salvación, sino también un premio extra: el último cupo disponible para la Copa Sudamericana 2026. Tras un año marcado por la incertidumbre, las lesiones y el regreso de Neymar al club que lo vio nacer, el Santos cierra la temporada con alivio, esperanza y la sensación de que el futuro puede ser más luminoso que el camino recorrido hasta aquí.

