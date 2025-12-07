 Tottenham investiga a uno de sus jugadores
Deportes

El Tottenham investiga a uno de sus jugadores por consumir óxido nitroso

En agosto de este año, el futbolista se quedó fuera de la convocatoria para medirse al PSG en la Supercopa de Europa por llegar en repetidas ocasiones tarde a los entrenamientos.

El delantero danés del Manchester United Rasmus Hojlund (d) pelea un balón con el centrocampista maliense del Tottenham Yves Bissouma en foto de archivo de Miguel Toñ, EFE
El delantero danés del Manchester United Rasmus Hojlund (d) pelea un balón con el centrocampista maliense del Tottenham Yves Bissouma en foto de archivo de Miguel Toñ / FOTO: EFE

El Tottenham Hotspur está investigando a su futbolista Yves Bissouma después de que se haya viralizado un vídeo suyo consumiendo un globo de óxido nitroso.

El tabloide británico "The Sun" publicó estos días unas imágenes en las que se ve al jugador de 29 años inhalando esta droga conocida como "gas de la risa" y cuya posesión y uso recreativo está penada por la ley británica con hasta dos años de cárcel.

Polémica carrera

Bissouma, que no cuenta para Thomas Frank y aún no ha jugado esta temporada, ya fue cazado consumiendo esta droga en 2024, lo que le costó un partido de suspensión con los 'Spurs'.

Estamos revisándolo y lidiaremos con ello de forma interna", dijo el Tottenham en un comunicado remitido a la cadena británica BBC.

En agosto de este año, Bissouma se quedó fuera de la convocatoria para medirse al Paris Saint Germain en la Supercopa de Europa por llegar en repetidas ocasiones tarde a los entrenamientos.

El futbolista de Mali llegó al Tottenham en 2022 procedente del Brighton & Hove Albion por 30 millones de libras (34 millones de euros).

