Deportes

Salah se harta y anticipa su salida del Liverpool

Salah fue Bota de Oro, máximo asistente y mejor jugador de la Premier League la temporada pasada.

El jugador del Liverpool Mohamed Salah, EFE/EPA/ALEX DODD
El jugador del Liverpool Mohamed Salah / FOTO: EFE/EPA/ALEX DODD

Mohamed Salah, delantero del Liverpool, se hartó de su situación actual, tras ser suplente en tres encuentros seguidos, dijo que ya no tiene relación con el técnico Arne Slot, que alguien no le quiere en el club y dejó caer que puede no volver al Liverpool tras la Copa de África.

El delantero egipcio no jugó este sábado ni un solo minuto en el empate de su equipo ante el Leeds United y expresó su malestar tras el partido para aclarar su situación.

Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club".

Salah con contrato hasta 2027

Salah, que renovó su contrato hasta el verano de 2027, dejó caer que puede no volver al Liverpool tras la Copa de África a la que se va el 15 de diciembre.

Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí".

Sobre la relación con Slot, Salah dijo: "No hay relación entre nosotros. Antes teníamos una buena relación y ahora, de repente, no hay relación".

El delantero egipcio, preguntado sobre una posible marcha a Arabia Saudí, dijo que en el fútbol no se sabe nunca, pero no quiso hacer referencia a una hipotética oferta de este país.

Después de todo lo que he hecho por este equipo, de verdad que duele. Conozco muy bien el club, he estado aquí muchos años. Mañana Carragher me va a volver a atacar y es lo que hay. Llevo muchos años en este club, marcando más que nadie en esta generación. No creo que nadie haya marcado más goles y dado más asistencias que yo en este tiempo. Estoy solo en esta situación".

"¿Puedo darte un ejemplo. Hace un tiempo, Harry Kane no marcó en diez partidos seguidos y la prensa era como: "Oh, Harry marcará, seguro". Cuando no marco, todo el mundo pide que vaya al banquillo".

Salah fue Bota de Oro, máximo asistente y mejor jugador de la Premier League la temporada pasada, además de cuarto en el Balón de Oro, pero este año solo lleva cinco goles y tres asistencias entre todas las temporadas.

