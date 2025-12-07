Trump comparte detalles de llamada con Cristiano Ronaldo

La reciente visita del reconocido delantero portugués Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca continúa generando repercusión pública. Según lo compartido por la propia Presidencia estadounidense, el encuentro entre la estrella del futbol y el presidente Donald Trump dejó una impresión duradera en ambos, y ahora han surgido nuevos detalles sobre su comunicación posterior.
Días después del recorrido que Ronaldo realizó por la Casa Blanca y el Despacho Oval, Trump aseguró en una publicación en redes sociales que el futbolista se comunicó nuevamente con él. De acuerdo con el mensaje difundido, la llamada tuvo como propósito agradecer la atención recibida durante su visita oficial, la cual fue ampliamente seguida por medios internacionales debido a la relevancia del deportista a nivel global.
Cristiano Ronaldo, el GRAN futbolista, me acaba de llamar para agradecerme el tour de esta semana por la Casa Blanca y el Despacho Oval. ¡Qué tipo tan increíble es, no solo como deportista, sino como persona! ¡¡¡No hay nada mejor que esto!!!", expresó Trump en su publicación.
La visita de Cristiano Ronldo a la Casa Blanca
La visita de Ronaldo, que incluyó un recorrido por instalaciones emblemáticas del Ejecutivo estadounidense, fue presentada como un gesto de cortesía y diplomacia deportiva. Según fuentes de la propia Casa Blanca, el mandatario ha mostrado interés en promover actividades vinculadas al futbol, especialmente de cara a los eventos internacionales que se celebrarán en los próximos años.
La llamada revelada por el presidente refuerza la narrativa de una relación cordial entre ambas figuras públicas y continúa alimentando la atención mediática que surgió tras la visita del futbolista. Hasta el momento, ni Ronaldo ni su equipo de representantes han emitido un comunicado adicional sobre esta interacción, aunque la publicación de Trump ha sido ampliamente replicada en plataformas digitales.