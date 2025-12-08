Slot deja fuera a Salah y desata una tormenta en Liverpool

La decisión de Arne Slot de dejar fuera a Mohamed Salah de la convocatoria para el duelo de Liga de Campeones contra el Inter de Milán ha desatado un torbellino de dudas y tensión en el entorno del Liverpool. El delantero egipcio, habitual titular y figura clave del club en las últimas temporadas, había participado con normalidad en el entrenamiento previo al viaje a Italia, lo que hacía prever su presencia en la lista final. Sin embargo, Slot optó por excluirlo, una decisión que llega en un momento en el que el jugador ha expresado abiertamente su malestar y su sensación de falta de respaldo dentro del equipo.
Salah declaró recientemente sentirse "muy decepcionado" y aseguró que percibe que el club lo utiliza como chivo expiatorio en medio de un complicado inicio de temporada. Según sus palabras, las promesas realizadas en verano no se han cumplido y su relación con el entrenador se ha deteriorado hasta el punto de no entender por qué ha sido relegado al banquillo durante los últimos tres partidos. Esta dinámica, aparentemente inesperada para el propio futbolista, ha alimentado especulaciones sobre un posible distanciamiento irreparable entre ambas partes.
Relación rota entre Arne Slot y Mohamed Salah
El jugador, cuyo contrato se extiende hasta 2027, incluso insinuó que su permanencia en el Liverpool tras la Copa de África no está garantizada. No haber disputado un solo minuto contra el Leeds United profundizó aún más su inconformidad, a pesar de ser el máximo referente ofensivo de la temporada pasada con 29 goles y 18 asistencias. En contraste, su rendimiento actual —cinco goles y tres asistencias— evidencia una caída colectiva más que individual en un Liverpool que atraviesa dificultades tanto en la Premier League como en la Liga de Campeones.
La tensión llegó al punto de que Salah comunicó a sus padres que asistieran al próximo partido en Anfield contra el Brighton, sin la certeza de jugar, pero con la intención de disfrutar el ambiente y, quizá, despedirse momentáneamente de la afición antes de viajar con su selección el 15 de diciembre. Este gesto, cargado de simbolismo, deja entrever su incertidumbre sobre lo que le deparará el futuro inmediato dentro del club.
Mientras tanto, el Liverpool vive un inicio de campaña lejos de sus expectativas, situado en la novena posición de la Premier League y con dificultades para sumar puntos en Europa. En este contexto, la gestión de Slot respecto al caso Salah no sólo afecta al jugador, sino que también añade presión a un equipo que necesita recuperar cohesión y resultados. El desenlace de esta situación podría marcar un punto de inflexión tanto para el futbolista como para la institución.