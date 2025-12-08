 Ecuador-Países Bajos en amistoso previo al Mundial 2026
Deportes

La Federación Ecuatoriana de Futbol confirmó este lunes el duelo amistoso que se desarrollará en marzo de 2026.

Ecuador se medirá a Países Bajos en amistoso en marzo de 2026
Ecuador se medirá a Países Bajos en amistoso en marzo de 2026 / FOTO: EFE

La selección de Ecuador abrirá la próxima temporada futbolística con el amistoso de marzo venidero contra Países Bajos, en el marco del proceso de preparación para ambos equipos previo al Mundial 2026, informó este lunes la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF).

"Queremos anunciar que regresaremos en marzo para enfrentar en un amistoso a Países Bajos por la fecha FIFA ", indicó en su cuenta de la red social X.

Además del amistoso contra el mencionado equipo, los directivos de la FEF y el cuerpo técnico que comanda el argentino Sebastián Beccacece, tienen en planes enfrentarse a una selección africana y Marruecos estaría dentro de la posibilidad.

Los grupos de Ecuador y Países Bajos

Ecuador se alista para disputar por quinta ocasión un Mundial de Futbol y esta vez lo hará en Estados Unidos, donde competirá en el grupo E contra Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Mientras Países Bajos integrará el grupo F junto a Japón, Túnez y el ganador de la ruta B de la repesca de la UEFA conformada por Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

El cuadro sudamericano debutó en Corea del Sur y Japón 2002, repitió en Alemania 2006, Brasil 2014 y en Qatar 2022, quedando eliminado en la fase de Grupos, con excepción de Alemania donde avanzó hasta octavos de final y quedó eliminado ante Inglaterra.

El cuerpo técnico y jugadores de Ecuador pretenden superar las actuaciones pasadas, por lo que aprovecharán la mayor cantidad de amistosos previo al debut contra Costa de Marfil.

FIFA revela el calendario del Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, una edición histórica que reunirá a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá durante más de un mes de competencia.

Historial Ecuador-Países Bajos

Las selecciones nacionales de Ecuador y Países Bajos se han enfrentado en tres ocasiones en la historia; dos partidos amistosos y uno de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El balance general es favorable a los neerlandeses, con una victoria y dos empates.

  • 1 de maro 2006: Países Bajos 1-0 Ecuador, amistoso 
  • 17 de mayo 2014: Países Bajos 1-1 Ecuador, amistoso 
  • 25 de noviembre 2022: Países Bajos 1-1 Ecuador, Copa del Mundo Qatar 2022.

*Información EFE.

