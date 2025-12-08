 Eder Militao estará varios meses de baja
Eder Militao estará varios meses de baja

El defensor brasileño sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal y se espera que pueda estar disponible para la recta final de la temporada.

Eder Militao estará varios meses de baja - EFE
Eder Militao estará varios meses de baja / FOTO: Agencia EFE

La lesión de Éder Militao ha encendido nuevamente las alarmas en el Real Madrid. La resonancia magnética realizada después del encuentro ante el Celta confirmó los temores del cuerpo técnico: el defensor brasileño sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal. Esta lesión, considerada de gravedad, lo mantendrá fuera de los terrenos de juego aproximadamente cuatro meses, un golpe importante para un equipo que ya arrastra múltiples bajas en su línea defensiva.

El club emitió un comunicado médico en el que detalló el alcance de la lesión y señaló que Militao quedará "pendiente de evolución", lo que implica un seguimiento constante para determinar su progreso. Más allá de la rigurosidad del parte oficial, la noticia representa un nuevo revés para el jugador, quien en los últimos tiempos ha debido lidiar con varios obstáculos físicos. Para el Madrid, perder a uno de sus defensores más fiables y atléticos supone un desafío significativo en una fase clave de la temporada.

Militao se une a las bajas del Madrid

La situación se agrava de cara al próximo compromiso liguero frente al Alavés. Xabi Alonso apenas podrá contar con dos defensores del primer equipo: Antonio Rüdiger y Raúl Asencio. Las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras ante el Celta reducen aún más las opciones, obligando al técnico a explorar alternativas poco habituales o recurrir a jugadores del filial para completar la convocatoria.

El panorama se complica aún más con la larga lista de lesionados: además de Militao, se encuentran fuera David Alaba, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal. Esta acumulación de ausencias deja a la plantilla con un margen mínimo para maniobrar en defensa. Con varios meses por delante antes de recuperar a Militao, el Real Madrid se verá obligado a reinventarse en la retaguardia para mantenerse competitivo en todas las competiciones.

Foto embed
Eder Militao, varios meses lesionado - Agencia EFE

