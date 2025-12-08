Panamá, Guatemala y El Salvador dan continuidad a técnicos

Este día, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), decidió darle continuidad al proceso de Luis Fernando Tena al frente de la Selección Nacional de Guatemala y con ello sigue los pasos de El Salvador y Panamá.
"La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena al mando de la selección Nacional de Guatemala para el proceso del 2026-230. El profesor Luis Fernando Tena continúa de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala", detalló la Federación en un comunicado que fue socializado este día en las distintas plataformas digitales de la FFG.
Superada la eliminatoria mundialista, el técnico colombiano Hernán Darío Gómez, quien no clasificó a El Salvador a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, tendrá su continuidad al frente de "La Selecta" para intentar cambiar la imagen del futbol salvadoreño de cara a la cita del 2030.
Por su parte, Panamá, tiene al danés Thomas Christiansen, quién los clasificó a su primera Copa del Mundo de la FIFA, Rusia 2018, luego, fracasó en el intento para el Mundial Qatar 2022, pero tuvo continuidad y los regresó al Mundial 2026. Tras la cita del próximo año, se sabrá si Christiansen tendrá un cuarto ciclo con los panameños.
Países que cortaron el proceso tras el fracaso al Mundial 2026
Los fracasos que representaron no clasificar al Mundial 2026 de Honduras, Costa Rica y Nicaragua, terminaron en la destitución de sus respectivos directores técnicos.
En Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda fue destituido tras el fracaso de los hondureños en clasificarse a su cuarta Copa del Mundo de la FIFA.
Por su parte, Costa Rica se deshizo del mexicano Miguel Herrera tras fracasar en llevar a los costarricenses a su séptimo Mundial.
En Nicaragua, se le dio punto final al ciclo de Marco Antonio Figueroa, quien no pudo darle la alegría a los nicaragüenses de clasificarse a su primera Copa del Mundo absoluto de la FIFA.
Técnicos de Selecciones de Centroamérica
- Selección de Panamá: Thomas Christiansen
- Selección de El Salvador: Hernán Darío Gómez
- Selección de Guatemala. Luis Fernando Tena
- Selección de Costa Rica, Honduras y Nicaragua: Vacantes.