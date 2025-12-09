 Messi recibe el MVP de la MLS por segundo año consecutivo
Deportes

Lionel Messi recibe el MVP de la MLS por segundo año consecutivo

El delantero argentino es el primer futbolista en ser elegido MVP de la MLS en temporadas seguidas.

Compartir:
Lionel Messi por segundo año consecutivo es el MVP de la MLS
Lionel Messi por segundo año consecutivo es el MVP de la MLS / FOTO: @MLSes

El delantero argentino Lionel Messi, del Inter Miami, fue nombrado jugador más valioso ('MVP', en inglés) de la MLS por segundo año consecutivo tras culminar una temporada histórica, según anunció este martes la liga estadounidense.

Messi recibirá la distinción tras haberse proclamado por primera vez campeón de la MLS, aunque el título individual sólo tiene en cuenta sus números durante la temporada regular.

El argentino fue el máximo goleador de la liga (botín de oro) con 29 goles en 28 partidos disputados, además de repartir 19 asistencias.

Messi fue elegido con el 70,43 % de los votos, seguido de lejos por el danés Anders Dreyer (11,15 %), del San Diego, y el francés Denis Bouanga (7,27 %), del Los Angeles FC.

Otros MVP

Es el primer futbolista en ser elegido MVP de la MLS temporadas seguidas y toma el testigo de jugadores como el español David Villa (2016, New York City) o el mexicano Carlos Vela (2019, Los Angeles FC).

El colombiano Carlos Valderrama fue, en 1996, el primer MVP de la Liga estadounidense.

Messi, de 38 años y que llegó a la MLS en 2023, renovó este año con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028.

Foto embed
Lionel Messi recibe el MVP de la MLS por segundo año consecutivo - @InterMiamiCF

Declaraciones de Messi 

"Es un reconocimiento muy lindo, sobre todo después de una temporada tan linda que hemos tenido en la MLS, aunque para mí este no es un premio individual, lo comparto con todos los compañeros", dijo Messi al recibir el trofeo de manos de Nash Dearmin, el capitán de su equipo, el Inter Miami, en la categoría sub-16.

El futbolista argentino ha sido nombrado el MVP de la liga de primera división de Estados Unidos por segundo año consecutivo —esta es la primera vez en los 30 años de la MLS que esto sucede— y dos días después de que el Inter Miami conquistara la Copa MLS.

El evento coincidió con la jornada inaugural de la "Messi Cup", el torneo juvenil internacional sub-16 impulsado por Lionel Messi, que se celebra entre este martes 9 y el 14 de diciembre en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, y en el que participan las academias del Inter Miami, el Inter Milán, River Plate, Newell's Old Boys, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid y Barcelona.

*Información EFE.

En Portada

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodast
Nacionales

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas

10:52 AM, Dic 09
Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemalat
Deportes

Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemala

10:35 AM, Dic 09
Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masaguat
Nacionales

Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masagua

09:17 AM, Dic 09
Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracranealt
Farándula

Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracraneal

09:04 AM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.SeguridadPNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos