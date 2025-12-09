Messi recibe el MVP de la MLS por segundo año consecutivo

El delantero argentino Lionel Messi, del Inter Miami, fue nombrado jugador más valioso ('MVP', en inglés) de la MLS por segundo año consecutivo tras culminar una temporada histórica, según anunció este martes la liga estadounidense.
Messi recibirá la distinción tras haberse proclamado por primera vez campeón de la MLS, aunque el título individual sólo tiene en cuenta sus números durante la temporada regular.
El argentino fue el máximo goleador de la liga (botín de oro) con 29 goles en 28 partidos disputados, además de repartir 19 asistencias.
Messi fue elegido con el 70,43 % de los votos, seguido de lejos por el danés Anders Dreyer (11,15 %), del San Diego, y el francés Denis Bouanga (7,27 %), del Los Angeles FC.
Otros MVP
Es el primer futbolista en ser elegido MVP de la MLS temporadas seguidas y toma el testigo de jugadores como el español David Villa (2016, New York City) o el mexicano Carlos Vela (2019, Los Angeles FC).
El colombiano Carlos Valderrama fue, en 1996, el primer MVP de la Liga estadounidense.
Messi, de 38 años y que llegó a la MLS en 2023, renovó este año con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028.
Declaraciones de Messi
"Es un reconocimiento muy lindo, sobre todo después de una temporada tan linda que hemos tenido en la MLS, aunque para mí este no es un premio individual, lo comparto con todos los compañeros", dijo Messi al recibir el trofeo de manos de Nash Dearmin, el capitán de su equipo, el Inter Miami, en la categoría sub-16.
El futbolista argentino ha sido nombrado el MVP de la liga de primera división de Estados Unidos por segundo año consecutivo —esta es la primera vez en los 30 años de la MLS que esto sucede— y dos días después de que el Inter Miami conquistara la Copa MLS.
El evento coincidió con la jornada inaugural de la "Messi Cup", el torneo juvenil internacional sub-16 impulsado por Lionel Messi, que se celebra entre este martes 9 y el 14 de diciembre en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, y en el que participan las academias del Inter Miami, el Inter Milán, River Plate, Newell's Old Boys, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid y Barcelona.
*Información EFE.