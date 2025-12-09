 Real Madrid y Barça ya conocen a sus rivales en Copa del Rey
Deportes

Real Madrid y Barcelona ya conocen a sus rivales en Copa del Rey

Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ya quedaron definidos y se disputarán la próxima semana, en una ronda a partido único.

Trofeo de la Copa del Rey - EFE
Trofeo de la Copa del Rey / FOTO: EFE

La Copa del Rey ya tiene definidos sus dieciseisavos de final tras el sorteo celebrado en Las Rozas, una ronda que se disputará a partido único entre el 16 y el 18 de diciembre. Entre los emparejamientos más llamativos destacan los rivales que les han tocado al Real Madrid y al Barcelona, dos clubes inmersos también en la preparación de la Supercopa de España, que jugarán en enero. Ambos se enfrentarán a equipos de Primera RFEF que buscarán dar la sorpresa ante dos de los gigantes del fútbol español.

El Real Madrid visitará al Talavera, un conjunto que afronta la eliminatoria con la motivación de recibir a un club histórico en su estadio. Para el equipo talaverano, el duelo representa una oportunidad única de poner a prueba su competitividad ante una plantilla plagada de figuras internacionales. Mientras tanto, el Barcelona viajará a Guadalajara para medirse a otro representante de Primera RFEF. El cuadro alcarreño confía en aprovechar el formato de partido único para intentar incomodar a un Barça que, pese a su superioridad teórica, no podrá permitirse relajaciones.

La Copa del Rey entra en una etapa decisiva

Además de los cruces de los dos grandes, el sorteo dejó otros emparejamientos igualmente atractivos. El Atlético Baleares, el club de menor categoría en la competición, recibirá al Atlético de Madrid en un duelo que promete un ambiente especial en el Estadi Balear. Por su parte, el Ourense CF, representante de la Copa Federación, se enfrentará en O Couto al Athletic Club, otro de los equipos con mayor tradición en este torneo. También destaca el enfrentamiento entre Alavés y Sevilla, el único duelo íntegro entre equipos de LaLiga EA Sports en esta ronda.

La jornada de dieciseisavos se completará con eliminatorias repartidas por todo el país, aunque el duelo entre Granada y Rayo Vallecano deberá aplazarse al 6 de enero debido a los compromisos europeos del conjunto madrileño.

La Real Federación Española de Fútbol anunciará los horarios oficiales a lo largo del día, mientras los equipos ya comienzan a preparar una semana decisiva que definirá quiénes avanzarán a los octavos de final, programados para disputarse entre el 13 y el 15 de enero. Esta edición de la Copa promete emoción y la posibilidad de nuevas sorpresas, fiel al espíritu del torneo.

Foto embed
Este día se sorteó la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026 - RFEF

