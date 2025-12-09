 Ricardinho aspira a superar su récord Guinness
Deportes

Ricardinho aspira a superar su récord Guinness

El objetivo del brasileño Ricardo Silva Neves 'Ricardinho' es llegar a las 50 horas en el World Football Summit (WFS) que se realiza en Riad.

Compartir:
Ricardinho aspira a superar su récord Guinness de 49 horas con el balón en el aire
Ricardinho aspira a superar su récord Guinness de 49 horas con el balón en el aire / FOTO: Foto archivo

El brasileño Ricardo Silva Neves 'Ricardinho', plusmarquista mundial de toques al balón, inició este martes en Riad su intento de batir el récord mundial Guinness de más tiempo con la pelota en el aire, que él mismo posee, con el objetivo de llegar a las 50 horas consecutivas.

El desafío arrancó a las 15.00 horas en el marco de World Football Summit (WFS) Riyadh, destacado evento internacional que reúne a los líderes de la industria del fútbol, que se celebra entre el 10 y el 11 de diciembre en Misk City, en la capital saudí, según informó la organización del foro.

Ricardinho posee actualmente el récord con 49 horas y 3 minutos, establecido en Catar a comienzos de 2024. El objetivo de este nuevo intento es alcanzar las 50 horas consecutivas de control del balón en el aire, lo que significa que el desafío se desarrollará a lo largo de toda la cumbre futbolística.

Historia de los récords de Ricardinho

A lo largo de su carrera, Ricardinho ha acumulado múltiples récords mundiales, incluyendo dar toques al balón en caída libre durante un salto en paracaídas y caminar desde Culiacán (México) hasta San Isidro (California) durante 28 días sin dejar caer el balón, parando únicamente para dormir.

En el arranque del intento estuvo presente el embajador de Brasil en Arabia Saudí, Paulo Uchôa Ribeiro Filho, quien acudió a mostrar su apoyo al atleta brasileño.

"Las expectativas son las mejores posibles. Cada récord es algo diferente para mi vida. Estoy muy feliz por hacer esta alianza con WFS. Me he preparado mucho a lo largo de estos nueve meses, día y noche, para llegar a este gran momento. Tengo la certeza de que lo voy a conseguir. Mi estrategia es fe, enfoque y determinación", declaró Ricardinho.

*Información EFE.

En Portada

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodast
Nacionales

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas

10:52 AM, Dic 09
Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemalat
Deportes

Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemala

10:35 AM, Dic 09
Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masaguat
Nacionales

Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masagua

09:17 AM, Dic 09
Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracranealt
Farándula

Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracraneal

09:04 AM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.SeguridadPNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos