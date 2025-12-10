La plantilla del Real Madrid sale a respaldar a Xabi Alonso

En un momento de máxima tensión deportiva, tras la segunda derrota consecutiva del Real Madrid y en plena ola de rumores sobre una posible destitución de Xabi Alonso, las voces del vestuario han salido con contundencia para respaldar públicamente al técnico. Los jugadores, conscientes de la presión externa y del difícil contexto competitivo, coincidieron en un mensaje unánime: el equipo está con su entrenador "al cien por cien".
Raúl Asencio fue uno de los primeros en pronunciarse tras la derrota 1-2 ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu por la Liga de Campeones. El defensa subrayó que, pese al mal momento, el plantel confía plenamente en las ideas de Alonso. "El vestuario está al cien por cien con Xabi", afirmó con rotundidad, destacando que el trabajo diario en Valdebebas continúa siendo positivo y que la prioridad es "cambiar la actitud" para revertir la situación. Asencio insistió además en que el equipo mostró una versión más competitiva y que el resultado fue "excesivo" para el City.
Los jugadores del Real Madrid respaldan a Xabi Alonso
A estas palabras se sumó Thibaut Courtois, quien también defendió el compromiso del grupo con su entrenador. El guardameta belga aseguró que el equipo demostró sobre el campo que está "con el míster", destacando la intensidad y la entrega pese al marcador adverso. Courtois reconoció errores puntuales, incluido uno propio en el gol del empate, pero sostuvo que el camino para salir de esta crisis pasa por mantener el nivel mostrado ante el City y volver a sumar victorias cuanto antes.
Otro de los protagonistas de la noche fue Rodrygo Goes, quien rompió una larga sequía goleadora y dedicó su tanto directamente a Xabi Alonso. El brasileño explicó que su gesto fue una muestra clara de unidad en un momento especialmente complicado para el entrenador. "Quería demostrar que estamos juntos y con nuestro entrenador", afirmó, resaltando que la plantilla es consciente de la presión y de la exigencia de la afición, pero que la unión interna es fundamental para superar la mala racha.
Finalmente, Jude Bellingham se sumó a esta ola de respaldo desde la cadena TNT Sports. El centrocampista inglés, una de las figuras del equipo, aseguró tener una "gran relación" con Xabi Alonso y no dejó espacio a dudas: el vestuario apoya al técnico "al 100 %". Para Bellingham, la clave del actual bache está en mejorar el control de los partidos y recuperar la confianza, pero dejó claro que nadie en el equipo considera la temporada perdida.
En conjunto, las declaraciones de los jugadores envían un mensaje firme hacia el exterior: pese a la tensión, los rumores y los resultados, el Real Madrid mantiene la unidad en torno a Xabi Alonso. El vestuario, en lugar de fracturarse, ha decidido mostrar respaldo absoluto, consciente de que la estabilidad interna será determinante para revertir la situación y reencontrarse con los objetivos de la temporada.