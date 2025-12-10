Mbappé en el banquillo para el Real Madrid-Manchester City

El Real Madrid afronta la sexta jornada de la Liga de Campeones con una inesperada novedad en su once inicial: Kylian Mbappé comenzará el duelo ante el Manchester City desde el banquillo. El delantero francés, que arrastra una fractura en el dedo anular de la mano izquierda y molestias en la rodilla tras un golpe reciente, fue sometido a pruebas médicas en la mañana del encuentro. Pese a recibir el alta competitiva, Xabi Alonso ha optado por no forzar su participación desde el inicio.
La decisión del técnico obedece a un criterio de prudencia. Con Mbappé tocado físicamente y ante un calendario exigente, Alonso ha preferido preservar a su estrella para evitar un riesgo mayor. En su lugar, la delantera estará compuesta por Vinícius Junior, Rodrygo Goes y el joven Gonzalo García, quien continúa acumulando minutos en la élite. Esta combinación busca mantener la verticalidad y el ritmo ofensivo del equipo, aprovechando la velocidad y desequilibrio de sus extremos.
Mbappé, suplente en el Madrid vs. City
El panorama en la plantilla blanca sigue siendo complicado debido a la extensa lista de lesionados. Futbolistas clave como Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba, Éder Militao, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga permanecen fuera de combate. Esta realidad ha obligado a Alonso a recurrir nuevamente a la cantera, citando a los defensas Víctor Valdepeñas "Valde" y Joan Martínez, además del centrocampista Jorge Cestero, quienes ocuparán un lugar en el banquillo.
Con este escenario, el once inicial del Real Madrid para enfrentar al Manchester City queda conformado por Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo. Un equipo condicionado por las ausencias, pero con la ambición intacta para competir ante uno de los rivales más exigentes del continente.