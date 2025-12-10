 Mbappé en el banquillo para el Real Madrid-Manchester City
Deportes

Mbappé en el banquillo para el Real Madrid vs. Manchester City

Xabi Alonso ha optado por no forzar al delantero francés, que arrastra una fractura en el dedo anular de la mano izquierda y molestias en la rodilla tras un golpe reciente.

Compartir:
Celebración de Mbappé ante el Espanyol - Real Madrid C.F.
Celebración de Mbappé ante el Espanyol / FOTO: Real Madrid C.F.

El Real Madrid afronta la sexta jornada de la Liga de Campeones con una inesperada novedad en su once inicial: Kylian Mbappé comenzará el duelo ante el Manchester City desde el banquillo. El delantero francés, que arrastra una fractura en el dedo anular de la mano izquierda y molestias en la rodilla tras un golpe reciente, fue sometido a pruebas médicas en la mañana del encuentro. Pese a recibir el alta competitiva, Xabi Alonso ha optado por no forzar su participación desde el inicio.

La decisión del técnico obedece a un criterio de prudencia. Con Mbappé tocado físicamente y ante un calendario exigente, Alonso ha preferido preservar a su estrella para evitar un riesgo mayor. En su lugar, la delantera estará compuesta por Vinícius Junior, Rodrygo Goes y el joven Gonzalo García, quien continúa acumulando minutos en la élite. Esta combinación busca mantener la verticalidad y el ritmo ofensivo del equipo, aprovechando la velocidad y desequilibrio de sus extremos.

Mbappé, suplente en el Madrid vs. City

El panorama en la plantilla blanca sigue siendo complicado debido a la extensa lista de lesionados. Futbolistas clave como Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba, Éder Militao, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga permanecen fuera de combate. Esta realidad ha obligado a Alonso a recurrir nuevamente a la cantera, citando a los defensas Víctor Valdepeñas "Valde" y Joan Martínez, además del centrocampista Jorge Cestero, quienes ocuparán un lugar en el banquillo.

Con este escenario, el once inicial del Real Madrid para enfrentar al Manchester City queda conformado por Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo. Un equipo condicionado por las ausencias, pero con la ambición intacta para competir ante uno de los rivales más exigentes del continente.

Foto embed
Kylian Mbappé en uno de los entrenos del Real Madrid - Agencia EFE

En Portada

Guatemala decomisa 29 toneladas de cocaína y destaca apoyo de la DEAt
Nacionales

Guatemala decomisa 29 toneladas de cocaína y destaca apoyo de la DEA

10:29 AM, Dic 10
Nathaniel Méndez-Laing gana el premio al Jugador del Mes en la League Twot
Deportes

Nathaniel Méndez-Laing gana el premio al Jugador del Mes en la League Two

09:46 AM, Dic 10
VIDEO. Así fue la única vez que Xelajú MC enfrentó a Monterreyt
Deportes

VIDEO. Así fue la única vez que Xelajú MC enfrentó a Monterrey

07:52 AM, Dic 10
¡Guatemala va por otro Récord! El tamal y el ponche más grande del mundot
Farándula

¡Guatemala va por otro Récord! El tamal y el ponche más grande del mundo

08:52 AM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos