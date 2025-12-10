Revelan los nominados al premio 'Rey de América'

El premio ‘Rey de América’, organizado anualmente por el diario uruguayo El País, vuelve a concentrar la atención del continente con una lista de nominados encabezada por figuras de talla mundial. Entre ellos destacan el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, los argentinos Lionel Messi y Ángel Di María, el paraguayo Gustavo Gómez y el brasileño Vitor Roque, todos protagonistas de una temporada marcada por títulos, actuaciones determinantes y un impacto evidente en sus respectivos equipos. La encuesta América le responde a El País, que reúne el voto de más de 250 periodistas, ya genera debate por el nivel de los candidatos.
Flamengo aparece este año con "cierta ventaja" gracias a la conquista de la Copa Libertadores, un logro que potenció la candidatura de De Arrascaeta, goleador del conjunto carioca y una de las figuras más consistentes del torneo brasileño y del fútbol sudamericano. Junto a él también compiten sus compañeros Agustín Rossi, Danilo, Bruno Henrique y Pedro, todos con actuaciones destacadas en el plano local e internacional. Palmeiras, pese a caer en la final continental, también aporta nombres fuertes como Gustavo Gómez, Juan Manuel López y Vitor Roque, quienes se mantuvieron en un nivel sobresaliente durante la temporada.
¿Qué premios se entregan en el 'Rey de América'?
Otros rendimientos que llamaron la atención provienen de los campeones de la Copa Sudamericana con Lanús: Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz, piezas clave en la consagración del conjunto argentino. Además, El País resaltó la presencia de tres campeones del mundo con Argentina: Leandro Paredes, Ángel Di María y Lionel Messi, este último reciente ganador de la MLS y habitual protagonista en cualquier terna de premios individuales.
La historia del ‘Rey de América’, entregado desde 1986, está llena de nombres ilustres. El futbolista más laureado en este galardón es Carlos Tévez, con tres conquistas. También han dejado su huella figuras como Carlos Valderrama, Juan Sebastián Verón, Neymar, Ronaldinho, Juan Román Riquelme y Julián Álvarez, entre muchos otros. El año pasado, los vencedores fueron Luiz Henrique como mejor jugador masculino, Gabi Zanotti en la rama femenina y Artur Jorge como mejor entrenador. Este 2025, la elección promete ser igual de reñida, reflejando la diversidad y el talento que caracterizan al fútbol sudamericano.