Pep Guardiola: "Ganar al Real Madrid le doy muchísimo valor"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, declaró que da "muchísimo valor" a ganar al Real Madrid (1-2) en el estadio Santiago Bernabéu, opinó que su rival fue "mejor" en la primera parte y aunque dijo estar "contento" por la victoria y el rendimiento del equipo" comentó que deben mejorar porque este nivel no les valdrá en sucesivas rondas de la Liga de Campeones.
El Manchester City se llevó la victoria del Santiago Bernabéu, en la sexta jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones, tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti.
"Hasta que marcamos no pudimos controlar el partido porque no fuimos lo suficientemente agresivos. Ellos fueron muy buenos al principio y es bueno que nos marcaran el gol primero porque nos ha ayudado. Ha sido una buena experiencia porque muchos jugadores debutaban en este estadio y creo que este nivel hoy ha sido el necesario para ganar, pero quizá no para competir hasta las últimas fases. Creo que estaremos mejor en febrero", dijo Pep Guardiola, en conferencia de prensa.
Pep Guardiola agradece a sus jugadores
"Tenemos que estar agradecidos a los jugadores por este resultado porque aquí he jugado muchas veces y a veces hemos jugado mejor y no hemos ganado. Podíamos haber marcado más goles después, pero creo que en los veinte o veinticinco minutos, al principio, ellos fueron mejor que nosotros", confesó Pep Guardiola.
"El Real Madrid tiene la capacidad de sostener un resultado como un 1-1 y mandar balones al área y en tres segundos resolver un partido. Por eso el Santiago Bernabéu tiene un gran espíritu de remontadas. En las últimas fases de competición tendremos que ser mejores, pero contra este oponente es difícil jugar", dijo Pep Guardiola, que ironizó con la tarjeta amarilla que perdonaron a Antonio Rudiger.
Por último, el técnico del Manchester City Pep Guardiola calificó al belga Jeremy Doku como el "mejor del partido" y opinó que "sin él hubiera costado más ganar".
*Información EFE.