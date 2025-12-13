Aficionados de Estudiantes de Argentina sufren accidente

Un accidente vial empañó en las últimas horas la ilusión de los aficionados de Estudiantes de La Plata que viajaban hacia Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura argentino frente a Racing Club. Tres autobuses que trasladaban hinchas del "Pincha" colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de la localidad de Solís, en la provincia de Buenos Aires, generando momentos de preocupación entre los pasajeros.
Como consecuencia del choque, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital de Pilar para recibir atención médica. Según informó el club platense a través de sus redes sociales durante la madrugada del sábado, el resto de los integrantes de la delegación no presentó lesiones y se encontraba en buen estado de salud. Tras el impacto, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos grabados por los propios pasajeros, en los que se observan los vehículos con importantes daños materiales.
Final entre Estudiantes de la Plata y Racing Club
Horas más tarde, nuevos autobuses arribaron al lugar del accidente para permitir que los hinchas continuaran su viaje rumbo a Santiago del Estero. Estudiantes confirmó que el traslado se reanudó con normalidad y agradeció el apoyo incondicional de su gente. "Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, llenos de ilusión", expresó la institución en un mensaje que reflejó el espíritu de acompañamiento y compromiso de su afición en la antesala de un partido decisivo.
La final no solo definirá al campeón del Torneo Clausura, sino también al equipo que obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, buscará sumar un nuevo título tras una temporada con altibajos, mientras que Racing, bajo el mando de Gustavo Costas, intentará cerrar el año con otra consagración.
En ese contexto, el accidente quedó como un episodio desafortunado en el camino, pero no logró apagar la pasión de los hinchas que, pese a todo, siguieron viaje para alentar a su equipo en una cita histórica.