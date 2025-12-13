El Salvador invertirá en la modernización de 13 estadios

El fútbol salvadoreño se prepara para una transformación sin precedentes gracias a una histórica inversión en infraestructura deportiva. El Gobierno de El Salvador, en coordinación con la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), destinará cerca de 125 millones de dólares para la modernización de 13 estadios a nivel nacional. El anuncio fue confirmado por Yamil Bukele, recientemente electo presidente del Comité Ejecutivo de la FESFUT, quien destacó que este proyecto representa un paso clave para el fortalecimiento integral del balompié en el país.
Bukele detalló que la iniciativa ya se encuentra definida dentro del plan estratégico de su gestión y cuenta con una aprobación presupuestaria cercana a los 125 millones de dólares. "Eso ya está definido y está en el plan. Se trabaja con el Gobierno y el INDES. Hay una aprobación de alrededor de 125 millones de dólares para intervenir 13 escenarios deportivos", afirmó el dirigente, subrayando la coordinación interinstitucional como uno de los pilares del proyecto.
El Salvador busca potenciar su futbol
De los 13 escenarios contemplados, cuatro serán recintos multideportivos y nueve estarán destinados exclusivamente al fútbol. Entre las obras más ambiciosas figuran la intervención total del estadio Quiteño y del estadio Barraza, que serán modernizados para cumplir con estándares más altos de capacidad y calidad. "El Quiteño y el Barraza serán escenarios majestuosos, para 19 mil o 20 mil aficionados, con grama natural", explicó Bukele, al referirse a dos de los estadios más emblemáticos del país.
Los otros siete estadios futbolísticos contarán con grama sintética, una decisión orientada a maximizar su uso continuo. Según el presidente de la FESFUT, esta medida permitirá atender la creciente demanda de espacios para las diferentes categorías del fútbol nacional. "No es por gusto: necesitamos infraestructura. ¿Dónde van a jugar la femenina, la Sub-17, la reserva, las ADFA, la liga departamental? Si no hay estadios, no hay desarrollo", enfatizó.
El dirigente también reconoció que los trabajos de remodelación podrían generar incomodidades temporales para clubes y aficionados, pero pidió comprensión ante la magnitud del proyecto. "Esto es como arreglar una calle: hay molestias, tráfico y lodo, pero al final todos disfrutamos la obra terminada. Así va a pasar con los escenarios deportivos", comparó, al referirse al impacto positivo que tendrá la inversión una vez finalizadas las obras.
Finalmente, Bukele insistió en que la falta histórica de inversión en infraestructura ha sido uno de los principales frenos para el crecimiento del fútbol salvadoreño. Aseguró que este plan busca sentar bases sólidas para el desarrollo sostenido del deporte en todas sus categorías. "Si no tenemos escenarios deportivos de buen nivel, no se puede desarrollar el fútbol. Hasta en las tomas se ve feo, no vende", concluyó.