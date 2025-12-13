Mbappé se recupera y podrá jugar ante el Alavés

Kylian Mbappé ha superado una dolencia en su rodilla izquierda que lo dejó fuera del último encuentro de la Liga de Campeones ante el Manchester City. Así lo confirmó Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, quien anunció con optimismo la plena recuperación del delantero francés, asegurando que podrá estar presente en la próxima cita de LaLiga frente al Alavés. "Recuperamos a Kylian. Está bien para jugar y mañana decidiremos. Es una buena noticia, evidentemente", señaló Alonso durante su comparecencia ante los medios en la Ciudad Real Madrid.
A pesar de la buena noticia sobre la recuperación de Mbappé, Alonso también reveló algunas ausencias para el encuentro ante el Alavés. Tres jugadores del primer equipo se perderán el duelo por sanción: Carreras, Fran García y Endrick. Sin embargo, el entrenador destacó que no se suman más bajas y que la convocatoria se ha completado con la presencia de varios canteranos, quienes han entrenado con el primer equipo en la semana. Entre ellos se encuentran los defensas Joan Martínez y Víctor Valdepeñas 'Valde', así como los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch, quienes han demostrado un alto nivel en los entrenamientos.
Mbappé apunta a la titularidad
En cuanto a la convocatoria, Alonso citó a 22 jugadores, entre los que destacan los porteros Courtois, Lunin y Sergio Mestre. En defensa, además de los mencionados Huijsen, Rüdiger y los canteranos, estarán Asencio y Valde. En el centro del campo, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Cestero y Thiago Pitarch serán los encargados de reforzar la medular. En ataque, Mbappé será una de las principales armas del equipo, acompañado por Vini Jr., Rodrygo, Brahim, Gonzalo y Mastantuono.
A pesar de las bajas por sanción, Xabi Alonso se mostró confiado en que los jugadores disponibles, junto con los canteranos que se han integrado al grupo, estarán listos para afrontar el partido ante el Alavés. "A Vitoria vamos con los que están bien y los que nos ayudan", concluyó el técnico, dejando claro que el equipo, a pesar de los contratiempos, se presentará competitivo y con muchas opciones de sumar los tres puntos.