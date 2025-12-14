 Así fue la última pelea de John Cena en la WWE
VIDEO. Así fue la última pelea de John Cena en la WWE

John Cena dijo adiós al cuadrilátero tras 23 años de carrera marcados por la constancia, el liderazgo y la grandeza. Una despedida a la altura de una leyenda que definió una era en WWE.

Última pelea de John Cena en la WWE - WWE
Última pelea de John Cena en la WWE / FOTO: WWE

En el wrestling existe una norma no escrita que dicta que todo luchador debe perder en su combate de retiro. Es una forma de justicia poética, el acto simbólico de ceder el testigo a la siguiente generación. La noche del sábado volvió a cumplirse esa tradición: Gunther puso punto final a la carrera de John Cena en un combate clásico, intenso y cargado de significado. El mensaje fue claro y contundente para todo el vestuario: el austríaco no solo domina el presente, también aspira a marcar una era.

La credibilidad de Gunther no admite discusión. En apenas seis meses ha derrotado a dos figuras irrepetibles como Goldberg y John Cena, auténticas megasuperestrellas del entretenimiento deportivo. Son nombres que definieron épocas distintas y cuya caída en manos del mismo luchador eleva su estatus a un nivel difícil de repetir en los próximos años. No se trata solo de victorias, sino de la sensación de inevitabilidad que transmite cada vez que pisa el cuadrilátero.

John Cena se despide de la WWE

Para John Cena, el escenario y el momento fueron los adecuados. WWE cerró una historia construida durante más de un año y puso fin a una carrera de 23 temporadas en las que el diecisiete veces campeón mundial siempre se negó a ser un luchador a tiempo parcial. A pesar de las lesiones y de sus compromisos cinematográficos, Cena se mantuvo fiel a su palabra: competir al menos una vez por año y retirarse de manera definitiva cuando llegara el momento. Ese adiós se produjo ante un Capital One Arena de Washington repleto de aficionados y personalidades de distintos ámbitos.

Aunque el resultado parecía inevitable, la grandeza de Cena hizo soñar al público con una última victoria. Durante varios pasajes del combate, el veterano demostró por qué es considerado uno de los más grandes de la historia, pero Gunther terminó imponiéndose con una de sus características maniobras de sumisión. Tras la campana final, la emoción se apoderó del ring: compañeros, campeones y amigos rindieron homenaje a una leyenda. La imagen final de Cena, rodeado de respeto y reconocimiento, simbolizó el cierre de un ciclo glorioso y el inicio de otro como embajador global de WWE, un rol que promete prolongar su legado más allá del cuadrilátero.

