El Manchester City cierra una semana perfecta

El Manchester City culminó una semana redonda con una victoria sólida en Selhurst Park, donde superó por 0-3 al Crystal Palace y mantuvo intacta su persecución al Arsenal en la Premier League. Pese al desgaste de haber visitado el Santiago Bernabéu entre semana, el equipo de Pep Guardiola mostró oficio y eficacia, apoyado en un Erling Haaland decisivo, autor de un doblete, y en la aportación de Phil Foden para liquidar el encuentro.
El duelo no fue sencillo para los "Sky Blues". En el siempre incómodo desplazamiento al sur de Londres, el City estuvo lejos de su versión más arrolladora y acusó la ausencia de Jeremy Doku, baja de última hora. El Palace tuvo opciones claras en el primer tramo del partido y pudo adelantarse, pero la falta de acierto permitió que el City resistiera hasta que apareció su goleador. Justo antes del descanso, Haaland aprovechó un preciso centro desde la derecha para abrir el marcador y cambiar el rumbo del choque.
El City ya piensa en lo que se viene
Tras el intermedio, el Palace volvió a rozar el empate, pero la fortuna y la eficacia volvieron a sonreír al City. Un remate al palo de los locales fue respondido casi de inmediato con el segundo gol visitante, obra de Foden tras una brillante acción colectiva iniciada por Rayan Cherki. Con el 0-2, el City administró esfuerzos, consciente del exigente calendario, mientras los locales intentaban reaccionar sin generar peligro real.
El partido quedó definitivamente sentenciado desde el punto de penalti, cuando Haaland firmó su segundo tanto de la noche y elevó su cuenta goleadora en la liga. El triunfo permite al City seguir de cerca al Arsenal y mejorar su diferencia de goles, cerrando así una semana perfecta en lo deportivo. Ahora, los de Guardiola cambian el chip para afrontar la Copa de la Liga, donde buscarán prolongar esta dinámica positiva.