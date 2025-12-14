 Guastatoya empieza a anunciar a sus primeros refuerzos
Deportes

Guastatoya empieza a anunciar a sus primeros refuerzos

Guastatoya refuerza su plantel de cara al nuevo torneo con la llegada de varios jugadores, entre ellos el argentino Santiago Gómez, futbolista con experiencia en el país tras sus pasos por Antigua GFC y Municipal.

Foto: Liga Guate Banrural
Celebración de Santiago Gómez ante Marquense / FOTO:

Dos semanas después de la eliminación de Guastatoya en la fase regular del Torneo Apertura 2025, la institución oriental ha comenzado a moverse con decisión en el mercado de fichajes. La directiva, en conjunto con el cuerpo técnico, no perdió tiempo y ya concretó varias incorporaciones con la mira puesta en el segundo semestre de la temporada 2025/2026, en el que el principal objetivo será asegurar la permanencia y mostrar una versión más competitiva del equipo.

Luego de anunciar las salidas de Hristopher Robles y Ricardo Blanco, el conjunto Pecho Amarillo inició un proceso de reestructuración que busca corregir las falencias evidenciadas en la primera parte del campeonato. La planificación apunta a fortalecer zonas clave del campo y a elevar el nivel colectivo, entendiendo que cada punto será vital en la lucha por mantener la categoría.

Los nuevos refuerzos de Guastatoya

En las últimas 48 horas, Guastatoya confirmó varios refuerzos, destacando la llegada de dos futbolistas extranjeros. El argentino Santiago Gómez arriba procedente del fútbol colombiano y regresa a Guatemala, donde ya defendió los colores de Antigua GFC y Municipal, aportando experiencia y conocimiento del medio local. A él se suma el paraguayo Kevin Fernández, quien vivirá su primera experiencia en el balompié guatemalteco y buscará adaptarse rápidamente para convertirse en una pieza importante del plantel.

Asimismo, el club anunció la contratación del guatemalteco Carlos "Choco" Alvarado, canterano de Municipal y jugador con amplio recorrido en el fútbol nacional, tras su paso por equipos como Marquense, Xinabajul y Achuapa.

Todo este proyecto seguirá bajo la conducción del argentino Pablo Centrone, un técnico con reconocida trayectoria en Guatemala, especialmente valorado por su capacidad para sacar adelante equipos con presupuestos limitados, tal como lo demostró recientemente con Xinabajul. 

Pablo Centrone, técnico de Deportivo Guastatoya - Alex Meoño

