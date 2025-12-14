 Resultado Alavés vs. Real Madrid - Jornada 16 LaLiga
Real Madrid logra un triunfo que sostiene a Xabi Alonso

El Real Madrid superó al Alavés como visitante (1-2). Los goles de Mbappé y Rodrygo sostuvieron a un equipo presionado y le dieron oxígeno a Xabi Alonso.

Celebración de Kylian Mbappé ante el Alavés - EFE
Celebración de Kylian Mbappé ante el Alavés / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid consiguió un triunfo tan valioso como sufrido al vencer 1-2 al Alavés en condición de visitante, en un partido que significó un respiro importante para el técnico Xabi Alonso. Los blancos se adelantaron en el marcador al minuto 24 gracias a Kylian Mbappé, quien volvió a aparecer en un momento clave para su equipo. Sin embargo, el conjunto local no bajó los brazos y logró el empate al 69’ por medio de Carlos Vicente, lo que aumentó la tensión en el cierre del encuentro.

Cuando el panorama parecía complicarse, Rodrygo apareció al minuto 76 para marcar el gol definitivo y sellar la victoria merengue. El tanto del brasileño no solo aseguró los tres puntos, sino que también alivió la presión que rodeaba al equipo y a su entrenador. Fue un triunfo trabajado, con momentos de duda, pero que permitió al Real Madrid demostrar carácter en una visita siempre exigente.

Real Madrid sigue en segundo lugar

El resultado llega en un contexto delicado para Xabi Alonso, quien necesitaba imperiosamente una victoria tras una semana complicada. Las derrotas consecutivas ante el Celta en Liga y frente al Manchester City en la Champions League habían puesto su continuidad en entredicho, provocando críticas y dudas entre la afición. Ganar en Vitoria significó frenar la caída y recuperar, al menos parcialmente, la confianza del entorno blanco.

Con estos tres puntos, el Real Madrid alcanzó las 39 unidades, quedando a cuatro del líder Barcelona, que suma 43. Los merengues toman aire tras un mes irregular y ahora centran su atención en la Copa del Rey, donde visitarán al Talavera este miércoles en la ronda de dieciseisavos de final.

Además, la próxima semana cerrarán el año futbolístico recibiendo al Sevilla en el Santiago Bernabéu, en un duelo que puede marcar el rumbo del equipo de cara al inicio del nuevo año.

Foto embed
Celebración de Kylian Mbappé ante el Alavés - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNC#liganacionalEE.UU.Futbol Guatemaltecoredes socialesJusticia
